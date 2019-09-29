Bursa Emniyeti zanlılara göz açtırmıyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda 2 ruhsatsız tüfek ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken 7 şahıs yakında ise işlem yapıldı.

BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:57

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.