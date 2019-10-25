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Bursa'nın yüzde 6'sı Suriyeli.. Sınır illeri hariç nüfusa oranla en yoğun Suriyeli mülteci Bursa'da ...

İHA

Ekim ayı verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı son bir ayda 8 bin 529 kişi artarak 3 milyon 674 bin 588 kişiye ulaştı. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4,48 olarak belirlenirken, bu sayı İstanbul'da yüzde 3,65, Ankara'da yüzde 1,72, Bursa'da yüzde 5,92, İzmir'de yüzde 3,40, İzmit'te yüzde 2,98 olarak belirlendi. Bursa, sınır illeri hariç nüfusa oranla en yoğun Suriyeli'nin yaşadığı şehir oldu.

Bursa'nın yüzde 6'sı Suriyeli.. Sınır illeri hariç nüfusa oranla en yoğun Suriyeli mülteci Bursa'da yaşıyor Bursa’da yaşayan Suriyeli sayısı 177 bine; Suriye’lilerin nüfusa olan oranı ise yüzde 5,92’ye çıktı

Ekim ayı verilerine göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı son bir ayda 8 bin 529 kişi artarak 3 milyon 674 bin 588 kişiye ulaştı. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4,48 olarak belirlenirken, bu sayı İstanbul’da yüzde 3,65, Ankara’da yüzde 1,72, Bursa’da yüzde 5,92, İzmir’de yüzde 3,40, İzmit’te yüzde 2,98 olarak belirlendi. Bursa, sınır illeri hariç nüfusa oranla en yoğun Suriyeli'nin yaşadığı şehir oldu.
Verilere göre, Suriye’deki iç savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınıp Bursa’da ikamet eden Suriye uyruklu vatandaşların sayısı son 2 yılda 42 bin 600 kişi arttı. 10 Ekim 2019 tarihine kadar olan verilere göre Bursa’daki Suriye’li göçmen sayısı 177 bine ulaşırken, Suriyelilerin nüfusa göre orası ise 5,92’ye çıktı.
Mülteci Derneği, Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara yönelik istatistikleri paylaştı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin kaynak gösterildiği istatistikte, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısına dikkat çekildi. İstatistikte, Bursa’nın Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Mersin, Hatay ile Güneydoğu illeri hariç Türkiye’de nüfusa oranla en fazla Suriyeli barındıran il olma özelliğini koruduğu belirtildi.
10 Ekim 2019 itibariyle Bursa’daki Suriyeli sayısının 177 bin 93’e, nüfusa oranla da yüzde 5,92’ye çıktığına dikkat çekilirken, bu oran İzmir’de yüzde 3,40, İzmit’te yüzde 2,98, Ankara’da yüzde 1,72. İstanbul’da ise yüzde 3,65 olarak belirlendi.
Adana, Hatay, Mersin ve Güneydoğu vilayetleri ile İstanbul hariç Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı ilin Bursa olduğu açıklandı. Öte yandan Bursa’daki Suriyeli sayısının Aralık 2017’de yapılan istatistikte 134 bin 490 kişi, Kasım 2018’de 160 bin 840 kişi, Aralık 2018’de 163 bin 929 kişi, Şubat 2019’da 167 bin 615 kişi, Mayıs 2019’da 170 bin kişi, Ağustos 2019’da 175 bin 193 kişi, 19 Eylül 2019’da 176 bin 860 kişi, son olarak Ekim 2019’da ise 177 bin 93 kişi olarak tespit edildiği bildirildi.
Öte yandan aralarında Bursa’nın da olduğu bazı illere Suriyeli alımının kapanmasıyla birlikte sığınmacı artış sayısının düştüğü, Göç İdaresi’nin resmi kayıtlarına yansıyan artışın ise dünyaya Türkiye’de gözlerini açan Suriyeli bebeklerden kaynaklandığı öğrenildi.
Ayrıca son verilere göre Türkiye genelinde 1850 yaş arası erkeklerin Suriyeli kadınlara göre 200 bin fazla olduğu belirtildi.
Polis kimlik kontrollerini arttırdı
Bursa polisi artan Suriyeli sığınmacı sayısı sebebiyle son günlerdeki kimlik kontrollerini de yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde, başka illere kayıtlı oldukları belirlenen Suriyeliler tek tek il dışı edilmeye başlandı.
Bir ayda 8 bin 529 kişi arttı
Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 8 bin 529 kişi artarak toplam 3 milyon 674 bin 588 kişi oldu. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde yüzde 4,48 olarak belirlendi. TÜİK tarafından Türkiye’nin nüfusu son olarak 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklanmıştı. Kayıt altındaki Suriyeli sayısı 31 Aralık 2018 tarihinden bu yana ise 51 bin 396 kişi artış gösterdi. Yaş aralığı tablosuna göre 018 yaş aralığında 1 milyon 719 bin 533 Suriyelinin bulunduğu, 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı ise Ekim ayı itibarıyla 1 milyon 58 bin 844 kişi olduğu belirtildi. Buna göre Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 28,81’i 10 yaşın altında. Suriyeli kadınların toplamı ise 2 milyon 581 bin 175. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının yüzde 70,24’üne denk geliyor. Genç nüfus olarak tanımlanan 1524 yaş aralığında 829 bin 664 kişi bulunuyor. Suriyeli genç nüfusun toplam Suriyeli sayısındaki oranı yüzde 22,57. Türkiye’nin genç nüfus oranı ise yüzde 15,8. Kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,13. Türkiye nüfusunun 2018 verilerine göre yaş ortalaması ise 31,7. Bu kişilerin 1 milyon 991 bin 638’i erkeklerden, 1 milyon 682 bin 950’si ise kadınlardan oluşuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 308 bin 688 kişi fazla. Erkekkadın sayısı arasındaki en büyük fark 93 bin 173 kişi ile 1924 yaş aralığında.

81 ilin tamamında Suriyeli var
Suriyelilerin yüzde 98,29’u şehirlerde, yüzde 1,71’i kamplarda yaşıyor. Suriyelinin olmadığı şehir bulunmuyor. En az oldukları il 22 kişi ile Bayburt. Onu 37 kişi ile Artvin, 57 kişi ile Tunceli takip ediyor. En çok Suriyeli 549 bin kişi ile İstanbul’da yaşıyor. Nüfusa oranın en yüksek olduğu il ise yüzde 81,83 ile Kilis. Türk vatandaşlığına kabul edilen Suriyeli sayısı ise 1 Ağustos 2019 verilerine göre 92 bin 280 kişi. 47 bini yetişkin, 45 bin 280’i çocuk. Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı ise 405 bin 521.

BURSA

25 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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