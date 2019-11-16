Üreticilerin çocuklarından Marmarabirlik’e ziyaret

Sofralık zeytin ve zeytin yağının öncü kuruluşlarından Marmarabirlik’in önemli konukları vardı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın ev sahipliği yaptığı ziyarette, İznik Kadir Koyutürk İlkokulu öğrenci ve velileri Başköy tesislerini gezerek, zeytinin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Marmarabirlik, üretici ortaklarının çocuklarına kapılarını açtı. Dört medeniyete başkentlik yapmış olan İznik ilçesinin Kadir Koyutürk İlkokulu öğrencileri Marmarabirlik’i ziyaret etti. Etkinlikte minik öğrenciler zeytin ve zeytin yağının üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’nın ev sahipliği yaptığı ziyarete Okul Müdürü Ömer Faruk Toprak, sınıf öğretmenleri ve öğrenci velileri ile birlikte yaklaşık 150 kişi katıldı. Başköy’de bulunan entegre tesislerinde vakum ambalaj ünitesi, teneke kutu ambalaj ünitesi, ezme üretim ünitesi, lisanslı depo, zeytin yağı sıkım ve ambalajlama ünitesini gezen öğrenciler tesislere hayran kaldı.

Konuklara hitaben Genel Müdürlük konferans salonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Hidamet Asa, “Dedeleriniz, babalarınız ve annelerinizin ortağı, sahibi olduğu Marmarabirlik’e hoş geldiniz. Kooperatifler üreticilerin sermayelerini birleştirerek oluşturdukları güç birliğidir. Kooperatifler ekonominin yapı taşlarıdır. Değerli çocuklar, ilerde sizler de büyükleriniz gibi kooperatifçiliğe önem verin, sahip çıkın. Çünkü kooperatifçilik sizin geleceğinizdir” dedi.

Ziyaret sonunda öğrencilere içinde kitap da bulunan hediye çantası verildi.

BURSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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