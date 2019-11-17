Hakan Altun konserinde evlilik teklifi yapacaklar önce LÖSEV'e bağış yapacak

ŞARKICI Hakan Altun, konserlerinde evlilik tekliflerinin sık olmasına üzerine, bu talepteki çiftlerin öncelikle LÖSEV'e bağış yapmaları gerektiğini kaydetti.

Sevilen şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da konser vererek, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. `Bir Telefon´ adlı şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık 1500 kişiye kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Altun'un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlenerek, dans etti. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi.

ÖNCE LÖSEV'E BAĞIŞ YAPACAKLAR

Hakan Altun´un konserinde evlilik sürprizi de yaşandı. Sahneye yüzükle gelen bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi sunarken, Bursalıların alkışları arasında `Evet´ yanıtı aldı.

Konserlerinde evlilik tekliflerinin çok yaşandığını belirten Altun, dinleyicileriyle buna dair yeni bir gelişmeyi de paylaştı. Altun, konserlerinde evlilik teklifi yapacakların öncelikle LÖSEV´e bağışta bulunduklarını ardından sahnesinde bu sürprizi gerçekleştirdiklerini belirtti. Bursalılar ise bu duruma alkışlarla cevap verdi. Altun genç çifte mutluluklar dilerken, sahnede birlikte şarkı söyledi.



BURSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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