Bilime engel yok

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), herkes için bilim anlayışıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir farkındalık etkinliğine daha imza attı.

Toplumun bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek kolay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimi tabana yaymak hedefiyle Türkiye’ye örnek olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri bilimsel atölye çalışması gerçekleştirdi. Demirtaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de destek olduğu atölye çalışmasıyla engelli öğrenciler kendileri için LED’li anahtarlık tasarladı. Devre elemanlarını ve lehim yapmayı öğrenen öğrenciler, atölye çalışmasının ardından 240’a yakın deney düzeneğini yakından inceledi, bilimi dokunarak ve uygulayarak keşfetti.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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