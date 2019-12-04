Bursa'da çöp dolu metruk binada korkutan yangın

Bursa'da çöp dolu metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu mahallesinde meydana geldi. Kumru sokakta bulunan bir metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken evin çöp ve molozla dolu olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Öte yandan evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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