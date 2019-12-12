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Eşinin kazada ölmesiyle ilgili yargılanan sanık, `akıllı´ çıktı

DHA

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kullandığı otomobili kasten  uçurumdan yuvarlayarak eşi Esra Aşlar'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve daha önce verilen ömür boyu hapis cezası, alınan raporlardaki çelişki nedeniyle bozulan eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar akıllı çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan istenilen raporda akıl sağlığının yerinde olduğu bildirilen Aşlar hakkında,  savcı, yeniden 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. 
Mudanya ilçesinde, 2009 yılının Kasım ayında yaşanan kazada, eski CHP İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada Aşlar'ın berabrinde bulunan eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan Batuhan Aşlar, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma sonunda ise hakkında 'eşinin ölümüne neden olduğu' suçlamasıyla Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme 2011 yılında verdiği kararında Aşlar'ı beraat ettirdi. Karar temyiz edildi.  Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, suçun, 'kasten adam öldürmek' olarak değerlendirilmesi gerekktiğini bildirerek, kararı bozdu.  Bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılama 2014 yılında sonuçlandı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Aşlar, kararla birlikte, tutuklandı. Dosya bir kez daha temyize gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ikinci kez görüştüğü dosyada, yargılama sırasında sanığın akıl sağlığıyla ilgili Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporların çelişkili olduğunu  bildirerek kararı yeniden bozdu.
ADLİ TIP 'AKILLI' DEDİ
Bir kez daha yargılanmasına başlanılan tutuklu sanık Batuhan Aşlar için İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan daha önceki çelişkinin giderilmesi ve sanığın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor istendi. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Aşlar, olayın intihar girişimi değil, trafik kazası olduğunu ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme başkanı, duruşmada İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenilen raporun geldiğini bildirdi. Başkan, okuduğu raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti. Rapor üzerine görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet ceazı verilip, bu cezanın iyi hal indirimiyle  müebbet hapis cezasına çevrilmesini talep etti. Sanık avukatının, raporla ilgili ve savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi

BURSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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