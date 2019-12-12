Mudanya'da kafe ve oyun salonlarına denetim

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri internet kafe ve oyun salonları ile okul çevrelerinde gıda satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarının yanı sıra okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmeleri denetimden geçirdi. Çalışma ve işletme ruhsatları, hijyen, sigara yasağı ve uyulması gereken genel kurallar üzerine gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri kafe ve oyun salonlarına 12 yaşının altındaki çocukların alınmaması konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri ayrıca okul çevrelerinde gıda satışı ve üretimi gerçekleştiren işletmeleri de denetledi. İşletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek, haksız rekabeti önlemek ve çocukların sağlığını korumak amacıyla okulların çevresindeki fast food, büfe, lokanta gibi faaliyetlerde bulunan işyerlerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri ruhsatları bulunmayan dört adet işyerine de gerekli uyarıları gerçekleştirdi.

Çocukların internet kafelerde karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz durumu bertaraf etmek amacıyla denetimlerin sürekli olarak devam ettiğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bizler yerel yöneticiler olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda özverili hareket ederek kurallara uyan işletmelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimizin de çocuklarını yakından takip etmelerini istiyorum” dedi.

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