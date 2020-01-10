Bıçakla kız yurdunda kapıları açmaya çalışan şüpheli yakalandı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'da, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ndeki kız yurduna gelerek, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalışan Erdem D. (23), öğrencilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde meydana geldi. Kampüsteki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurduna gelen kişi, iddiaya göre, elindeki bıçakla kapıları açmaya çalıştı. Bunu fark eden öğrenciler, güvenlik görevlilerine haber verdi. Şüpheli, güvenlik görevlilerinin harekete geçtiğini görünce yurt bahçesinden kaçtı. Kız öğrenciler, olayı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurunca Gemlik Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin, Erdem D. olduğu belirlendi. Adresi de tespit edilen Erdem D., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Erdem D.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.



BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.