Nilüfer galibiyetle başladı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci yarının ilk maçında MYK Hentbol ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, rakibini 2624 yenerek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, MYK Hentbol ile Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk dakikalardan itibaren çekişmeli gecen ve her iki takımın da sert savunma anlayışı ile başlayan maç çekişmeli geçti.

Nilüfer Belediyespor kalecisi Yasin Çalışkan’ın kritik kurtarışlarla yıldızlaştığı maçın ilk yarısını mavi yeşil beyazlı ekip 1311 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf konuk ekip MYK Hentbol oldu. Ankara temsilcisi 45’nci dakikada 1717 eşitliği sağladı. Alınan molanın ardından hızlı hücumları golle sonuçlandıran Nilüfer Belediyespor ekibi, rakibinin direncini kırdı ve maçtan 2624 galip ayrıldı.

İkinci yarıya galibiyetle başlayan Nilüfer Belediyespor 9 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 9 yükseltti.

BURSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

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