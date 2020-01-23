Kanar, İHH’nın konuğu oldu

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Mustafakemalpaşa İHH temsilciliğinin bu ay konuğu Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar oldu.

Ev sahipliğini İHH Temsilcisi Mustafa Bulut’un yaptığı toplantıya Başkan Mehmet Kanar, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetimi, öğretmenler, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Bulut kısa bir konuşma yaptıktan sonra Mehmet Kanar kürsüye geldi. yaklaşık 2 saat süren söyleşide Kanar, belediye başkanı olduğu günden bu güne neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlattı. Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. Samimi sohbet ortamında geçen toplantı büyük ilgi gördü.

BURSA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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