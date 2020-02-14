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Bursa trafikte 2 yılda 141 şehrin önüne geçti Bursa, trafik sıkışıklığında dünya sıralamasında son 2 ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarının trafik sıkışıklığını azalttığı uluslararası verilere yansıdı. Dünya genelinde trafik sıkışıklığı istatistikleri hazırlayan Hollanda merkezli şirketin araştırmasında 2018 yılında trafiği en sıkışık 160'ıncı şehir olan Bursa, 2019 yılında 208'inci sırada yer aldı.

Bursa trafikte 2 yılda 141 şehrin önüne geçti Bursa, trafik sıkışıklığında dünya sıralamasında son 2 yılda 141 şehri geride bırakıp, trafiği gün geçtikçe rahatlayan iller arasında yer aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarının trafik sıkışıklığını azalttığı uluslararası verilere yansıdı. Dünya genelinde trafik sıkışıklığı istatistikleri hazırlayan Hollanda merkezli şirketin araştırmasında 2018 yılında trafiği en sıkışık 160’ıncı şehir olan Bursa, 2019 yılında 208’inci sırada yer aldı.
Hollanda merkezli Navigasyon teknolojisi şirketi TomTom'un dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin ciddi hareketlilik zorluklarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için oluşturduğu TomTom Trafik Endeksinin 2019 yılı verileri açıklandı. Sürücülere, şehir planlamacılarına, otomobil üreticilerine ve politika yapıcılara 6 kıtadaki 57 ülkenin 416 şehrindeki trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler ve bilgiler sunan araştırmada Türkiye'den de 10 kente yer verildi. Trafiğin en sıkışık olduğu kent Hindistan'dan Bengaluru olurken, Filipinler’den Manila ikinci ve Kolombiya’dan Bogota trafiğin en sıkışık olduğu üçüncü şehir oldu. Trafik sıkışıklığının 2019'da yüzde 55 olarak tespit edildiği İstanbul ise Hindistan Yeni Delhi’nin ardından trafiği en sıkışık 9'uncu kent oldu.
2 yılda 141 basamak geriledi
Trafik sıkışıklığının yüzde 32 olarak belirlendiği Ankara, listede 100’üncü sırada yer alırken, İzmir 134, Antalya 144 ve Adana ise 180’inci sıraya yerleşti. Araştırmada yer alan Türk şehirleri arasında Bursa, trafikte rahatlama sağlanan kentlerden biri oldu. TomTom Trafik Endeksinin 2017 verilerine trafiği en sıkışık 67’nci kent olarak giren Bursa, trafikteki yüzde 5’lik rahatlama ile 2018 listesinde 93 kenti geride bırakarak 160'ıncı sırada yer almıştı. Bursa'nın 2019 yılındaki trafik sıkışıklığında da bir önceki yıla göre yüzde 1’lik bir rahatlama sağlanırken, dünya kentleri sıralamasında da 208’inci sıraya geriledi. Böylelikle Bursa son 2 yılda 141 kenti geride bırakarak, trafiği gün geçtikçe rahatlayan kentler arasında yer aldı.
11 Ağustos en iyi gün
2019 yılı istatistiklerine göre Bursa, trafikteki en rahat gününü 11 Ağustos Pazar günü geçirdi. Bugünde trafikteki en düşük tıkanıklık yüzde 10 olarak ölçüldü. 2019’un en kötü günü ise 30 Aralık Pazartesi olarak istatistiklere yansıdı. Bugündeki en yüksek tıkanıklık ise yüzde 49'a ulaştı. Araştırmada hafta içi sabah ve akşam zirve saatlerde yaşanan trafik verileri de yer aldı. Buna göre sabah zirve yoğunluk yüzde 32, akşam zirve yoğunluk ise yüzde 55 oldu. Bu verilere göre Bursalılar sabah yoğun saatlerde 30 dakikalık yolculuk için ilave 10 dakikayı, akşam saatlerinde ise ilave 17 dakikayı arabalarında geçirdi.
Bu daha başlangıç
Açıklanan trafik endeksi verilerini değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Dünya genelinde 416 şehirle ilgili trafik sıkışıklığı istatistikleri hazırlayan Hollanda merkezli navigasyon teknolojisi şirketinin araştırmasında Bursa’mız, 2019 yılında trafiği en sıkışık kentler arasında 208’inci sırada yer aldı. Aynı şirketin 2018 verilerinde 160’ıncı, 2017 verilerinde ise 67’nci sıradaydık. Bu şu anlama geliyor: Bursa olarak 2017 yılından bu yana dünya genelinde 141 kenti geride bıraktık ve trafiğin rahatlaması yönünde önemli bir mesafe kat ettik. Bursa trafiğindeki rahatlamanın uluslararası verilere yansıması bizim için sevindirici. Bursa'da önceliğimiz hep ulaşım oldu. Akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdik. Sadece bu çalışmalar bile trafikte önemli bir rahatlamaya yol açtı. Oysa bu yaptığımız çalışmalar sadece başlangıç. Acemler başta olmak üzere hayata geçireceğimiz köprülü kavşaklar, yeni raylı sistem hatları, mevcut raylı sistemin belli bölgelere uzatılması, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu ile trafikteki sıkışıklığının daha da azalacağını hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında hayata geçireceğimiz Trafik Kontrol Merkezi ve Elektronik Denetleme Sistemi ile hatalı parklar engellenecek, hız ve ışık ihlalleri azaltılacak. Böylelikle trafik akışı daha da hızlanacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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