Gemlikli şehit Koray Pınar unutulmadı

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17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da bombalı saldırıda Şehit Olan Gemlikli Mehmet Koray Pınar'ı adının verildiği okulda anıldı. Kendisi için hazırlanan köşe de düzenlenen törenle açıldı.

17 Şubat 2016'da Ankara'da terörist eylem sonrasında şehit edilen Koray Pınar, şehit edilişinin yıl dönümünde, ismi verilen ortaokulda anıldı. Anma programı sonrasında, okulun girişinde Şehit Koray Pınar köşesinin de açılışı yapıldı.

Okul müdürü Sinan Sevinç'in ev sahipliğinde başlayan programa AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, garnizon komutanlığı personeli, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, siyasi parti başkan ve yöneticileri, kurum ve daire müdürlerinin yanı sıra, şehit askerin babası Mehmet Pınar, annesi Ayten Pınar ve kardeşi Çağrı Pınar da katıldı.

Konuşmalar, Koray Pınar adına yazılan şiirler ve okul öğrencilerinin sergilediği gösteri sonrasında, Şehit Koray Pınar'ın adına hazırlanan köşenin açılışı İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın dualarıyla yapıldı.

Program şehidimizin anısına hayır lokması dağıtımı ile son buldu.

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