Bursasporlu taraftarların otobüsü devrildi

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Yeşilbeyazlı taraftarlar, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçirdi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'te deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için Bursa'dan dün yola çıkan yeşilbeyazlı taraftarlar, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza yaptı.

Kazada yoldan çıkan bir otobüsün devrildiği, 2 Bursaspor taraftarının hafif yaralandığı öğrenildi.

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