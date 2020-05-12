Motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Kuğulu Park mevkiinden Hükümet Konağı yönüne giden Burak Sarıkaya'nın (28) kullandığı plakasız motosiklet, Barış Sokak'tan caddeye çıkan Zakir Kaya'ya (64) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kaya ile sürücü Sarıkaya ve arkasındaki Savaş Bolat (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-12 21:08:44<br>

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