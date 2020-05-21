Havuzdan korona virüs bulaşır mı? Uzmanlar yaz tatili ile birlikte herkesin aklındaki o soruya cevap verdi

Türkiye'de sıkı tedbirlerle kontrol altına alındıktan sonra bulaşma hızı düşme eğilimine giren korona virüsün yaz sıcaklarıyla birlikte etkisini yitirmesi beklenirken, vatandaşların kafasında oluşan ‘yüzme havuzlarından virüs bulaşır mı?’ sorusuna uzmanlar cevap

Bursa’da Europool markası ile havuz imalatı yapan, havuz servis hizmetleri veren ve havuz kimyasalları satışı yapan sektörünün önde gelen kuruluşlarından BİYTAŞ Şirketler Grubu'nun Başkanı Suat Gülçimen, yaptığı açıklamada havuzların sağlık açısından güvenilirliği, korona virüsün havuzlardan bulaşma ihtimali, salgına karşı havuzlarda alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlardan havuzlardan virüs bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorular geldiğini söyleyen Suat Gülçimen, korona virüsten sonraki normalleşme adımları içerisinde, Turizm Bakanlığı’nın bir genelge yayınladığını söyledi. Bakanlığın ilgili genelgesinde de belirtilen hijyen şartlarına uyulduktan sonra havuz ve SPA alanlarının kullanılmasında sakınca olmayacağına vurgu yapan Suat Gülçimen, şunları söyledi:

“Doğru işletilen ve gerekli önlemlerin alındığı havuz suyundan virüs bulaşmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında umuma açık havuzlarla ilgili yayınlanan yönetmelikteki şartların sağlanması, TSE 13661 standardın sağlanması ve Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği’nin UH4 isimli bir talimatlarına uyulması önemlidir. Bu kurallara uyulduğunda ve havuza girecek azami kişi sayısına dikkat edildiğinde sadece koronavirüs değil, hiçbir bakteri ve virüs kimseye bulaşmaz. Turizm Bakanlığının genelgesinde belirtilmiş olan, açık havuzlar da 13 PPM (Proporsiyon birimi), kapalı havuzlarda ise 11 buçuk PPM arası serbest klor seviyesinin tutturulduğu sürece, bu havuzlara girmek diğer sosyal ortamlarda bulunmaktan daha az güvenli değildir. Sağlık Bakanlığı ve Türk Standardının belirttiği şekilde şartlandırılmış filtrasyonu, sirkülasyonu ve kimyasallaşmasıyla doğru şekilde kurgulanmış ve işletilen bir yüzme havuzu bu anlamda kullanılabilir.”

"Otomatik klorlama daha güvenli"

Suat Gülçimen; havuzlarda klorlama işleminin elle değil otomatik cihazlar ile yapılmasının hijyen açısından daha güvenli olacağına da vurgu yaptı. Gülçimen, “Havuzun büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda havuz içindeki gerekli dezenfektan miktarını sürekli ölçümleyen, havuz suyunda kimyasal dozlamayı otomatik olarak, sürekli yapan sistemlerin kullanılması artık daha önemli hale gelmiştir. Elle klorlama yapılması güvenlik için yeterli olmayabilir” dedi.

"Hijyen kuralları havuzlarda da geçerli"

Diğer ortak kullanım alanlarında dikkat edilen kurallara havuzlarda da aynı şekilde uyulması gerektiğini belirten Suat Gülçimen, yüzme havuzlarının da ancak diğer sosyal alanlar kadar güvenli, olduğunun asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Gülçimen, “Hayatın diğer alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına nasıl uyuyorsak havuzun içerisinde ve çevresinde de bu kurallara uymamız gerekiyor. Örneğin, havuzda yan yana ya da çok yakın şekilde yüzülmemesi, havuz çevresine çok yaklaşılmaması veya havuz çevresinde bulunan şezlong gibi ekipmanların kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Teras, zemin, merdivenler gibi elle temas edilen noktalarda da hijyene ve özellikle sosyal mesafeye uymamız gerekiyor” diye konuştu.

"Havuz ve SPA tek kullanımlık olmalı"

Tatil yerlerinde işletmelerin dikkat etmesi gerekenler kuralları sıralayan Suat Gülçimen, bu konuda da şu bilgileri verdi:

“Otellerde SPA alanları, buhar odaları, saunalar, hamam gibi tesisler de var. Bunların da açılması gündeme geldi. Turizm Bakanlığının genelgesinde de “Sağlık açısından güvenli otel” sertifikası olmayan yerlerin açılmayacağını duyurmuş. Bu noktalarda çok ciddi hijyen önlemlerinin alınmış olması, kullanıcı sayısının, sürenin kısıtlanması gerekiyor. Her kullanıcı girdikten ve çıktıktan sonra gerekli hijyen önlemlerinin alınması çok önemlidir. Hem havuz hem de SPA alanındaki havluların, sabun ve duş jeli gibi ürünlerin tek kullanımlık olması ve kapalı poşette verilmesiyle ilgili birtakım ibareler de mevcuttur. Devlet otoritesinin öngördüğü önlemlere uyulduğu sürece bunları kullanmakta bir sakınca yoktur.”

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