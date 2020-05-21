Havuzdan korona virüs bulaşır mı? Uzmanlar yaz tatili ile birlikte herkesin aklındaki o soruya cevap verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Havuzdan korona virüs bulaşır mı? Uzmanlar yaz tatili ile birlikte herkesin aklındaki o soruya cevap verdi

İHA

Türkiye'de sıkı tedbirlerle kontrol altına alındıktan sonra bulaşma hızı düşme eğilimine giren korona virüsün yaz sıcaklarıyla birlikte etkisini yitirmesi beklenirken, vatandaşların kafasında oluşan 'yüzme havuzlarından virüs bulaşır mı?' sorusuna uzmanlar cevap

Havuzdan korona virüs bulaşır mı? Uzmanlar yaz tatili ile birlikte herkesin aklındaki o soruya cevap verdi

Türkiye'de sıkı tedbirlerle kontrol altına alındıktan sonra bulaşma hızı düşme eğilimine giren korona virüsün yaz sıcaklarıyla birlikte etkisini yitirmesi beklenirken, vatandaşların kafasında oluşan ‘yüzme havuzlarından virüs bulaşır mı?’ sorusuna uzmanlar cevap
Bursa’da Europool markası ile havuz imalatı yapan, havuz servis hizmetleri veren ve havuz kimyasalları satışı yapan sektörünün önde gelen kuruluşlarından BİYTAŞ Şirketler Grubu'nun Başkanı Suat Gülçimen, yaptığı açıklamada havuzların sağlık açısından güvenilirliği, korona virüsün havuzlardan bulaşma ihtimali, salgına karşı havuzlarda alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlardan havuzlardan virüs bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorular geldiğini söyleyen Suat Gülçimen, korona virüsten sonraki normalleşme adımları içerisinde, Turizm Bakanlığı’nın bir genelge yayınladığını söyledi. Bakanlığın ilgili genelgesinde de belirtilen hijyen şartlarına uyulduktan sonra havuz ve SPA alanlarının kullanılmasında sakınca olmayacağına vurgu yapan Suat Gülçimen, şunları söyledi:
“Doğru işletilen ve gerekli önlemlerin alındığı havuz suyundan virüs bulaşmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında umuma açık havuzlarla ilgili yayınlanan yönetmelikteki şartların sağlanması, TSE 13661 standardın sağlanması ve Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği’nin UH4 isimli bir talimatlarına uyulması önemlidir. Bu kurallara uyulduğunda ve havuza girecek azami kişi sayısına dikkat edildiğinde sadece koronavirüs değil, hiçbir bakteri ve virüs kimseye bulaşmaz. Turizm Bakanlığının genelgesinde belirtilmiş olan, açık havuzlar da 13 PPM (Proporsiyon birimi), kapalı havuzlarda ise 11 buçuk PPM arası serbest klor seviyesinin tutturulduğu sürece, bu havuzlara girmek diğer sosyal ortamlarda bulunmaktan daha az güvenli değildir. Sağlık Bakanlığı ve Türk Standardının belirttiği şekilde şartlandırılmış filtrasyonu, sirkülasyonu ve kimyasallaşmasıyla doğru şekilde kurgulanmış ve işletilen bir yüzme havuzu bu anlamda kullanılabilir.”
"Otomatik klorlama daha güvenli"
Suat Gülçimen; havuzlarda klorlama işleminin elle değil otomatik cihazlar ile yapılmasının hijyen açısından daha güvenli olacağına da vurgu yaptı. Gülçimen, “Havuzun büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda havuz içindeki gerekli dezenfektan miktarını sürekli ölçümleyen, havuz suyunda kimyasal dozlamayı otomatik olarak, sürekli yapan sistemlerin kullanılması artık daha önemli hale gelmiştir. Elle klorlama yapılması güvenlik için yeterli olmayabilir” dedi.
"Hijyen kuralları havuzlarda da geçerli"
Diğer ortak kullanım alanlarında dikkat edilen kurallara havuzlarda da aynı şekilde uyulması gerektiğini belirten Suat Gülçimen, yüzme havuzlarının da ancak diğer sosyal alanlar kadar güvenli, olduğunun asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Gülçimen, “Hayatın diğer alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına nasıl uyuyorsak havuzun içerisinde ve çevresinde de bu kurallara uymamız gerekiyor. Örneğin, havuzda yan yana ya da çok yakın şekilde yüzülmemesi, havuz çevresine çok yaklaşılmaması veya havuz çevresinde bulunan şezlong gibi ekipmanların kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Teras, zemin, merdivenler gibi elle temas edilen noktalarda da hijyene ve özellikle sosyal mesafeye uymamız gerekiyor” diye konuştu.
"Havuz ve SPA tek kullanımlık olmalı"
Tatil yerlerinde işletmelerin dikkat etmesi gerekenler kuralları sıralayan Suat Gülçimen, bu konuda da şu bilgileri verdi:
“Otellerde SPA alanları, buhar odaları, saunalar, hamam gibi tesisler de var. Bunların da açılması gündeme geldi. Turizm Bakanlığının genelgesinde de “Sağlık açısından güvenli otel” sertifikası olmayan yerlerin açılmayacağını duyurmuş. Bu noktalarda çok ciddi hijyen önlemlerinin alınmış olması, kullanıcı sayısının, sürenin kısıtlanması gerekiyor. Her kullanıcı girdikten ve çıktıktan sonra gerekli hijyen önlemlerinin alınması çok önemlidir. Hem havuz hem de SPA alanındaki havluların, sabun ve duş jeli gibi ürünlerin tek kullanımlık olması ve kapalı poşette verilmesiyle ilgili birtakım ibareler de mevcuttur. Devlet otoritesinin öngördüğü önlemlere uyulduğu sürece bunları kullanmakta bir sakınca yoktur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kardelen’i beğenenler kestane şekeri kazanıyor
YEREL HABERLER Kardelen’i beğenenler kestane şekeri kazanıyor
Mustafakemalpaşa’da köy ve tarla yollarına konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da köy ve tarla yollarına konforlu ...
İnternet Gazetecileri Derneğinden üyelerine bayram jesti
YEREL HABERLER İnternet Gazetecileri Derneğinden üyelerine bayram ...
Osmangazi'de emlak vergisi online ödenebilecek
YEREL HABERLER Osmangazi'de emlak vergisi online ödenebilecek
Karacabey’de Ramazan davulcuları, alınan önlemlerle gelenekleri yaşattı
YEREL HABERLER Karacabey’de Ramazan davulcuları, alınan önlemlerle ...
Bursa'da kamyonet tünelde sıkıştı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet tünelde sıkıştı
"Korona virüs sürecinden güçlenerek çıkacağız"
YEREL HABERLER "Korona virüs sürecinden güçlenerek çıkacağız"
Bursa'da park ve bahçeler normalleşme sürecine hazır Osmangazi Belediyesi 9 günde 200 bakım ve onarım yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da park ve bahçeler normalleşme sürecine ...
Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar’dan
YEREL HABERLER Çocukların bayramlıkları Başkan Dündar’dan
Bursa’da bayram öncesi banka önünde uzayan kuyruklar
YEREL HABERLER Bursa’da bayram öncesi banka önünde uzayan kuyruklar
65 yaş üstü terminale akın etti...Yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı 65 yaş üstü kişiler doğduğu topraklara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor 65 yaş üstü vatandaşlar 60 gün geri dönmemek şartıyla artık istedikleri yere gidebilecek Seyahat sürecinde bir kişi refakat edecek fakat 72 saat içerisinde geri dönmek zorunda
YEREL HABERLER 65 yaş üstü terminale akın etti...Yolcu kapma kavgası ...
Seleznov bayramdan sonra takıma dönüyor
YEREL HABERLER Seleznov bayramdan sonra takıma dönüyor
Bakan Varank: Bursa yabancı yatırımcıların hedef noktası haline gelebilir
YEREL HABERLER Bakan Varank: Bursa yabancı yatırımcıların hedef ...
Bursa´da erkenci kirazın hasadı başladı
YEREL HABERLER Bursa´da erkenci kirazın hasadı başladı
Beyazıt'a spor tesisi
YEREL HABERLER Beyazıt'a spor tesisi
Eski çınarlar eski bayramları anlattı İznik Belediyesi ilçede yaşları 93 ile 65 arasında değişen ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bayrama evlerinde girecek olan yaşlılarla klip çekti
YEREL HABERLER Eski çınarlar eski bayramları anlattı İznik ...
İş-Kur İnegöl şubesi hizmete devam ediyor Bursa'dan takviye olarak gönderilen 6 kişilik ekip göreve başladı
YEREL HABERLER İş-Kur İnegöl şubesi hizmete devam ediyor Bursa'dan ...
Ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek faciaya neden oluyordu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği yapısında revizyon
YEREL HABERLER Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği yapısında ...
İnegöl İŞKUR'da 12 memurda koronavirüs çıktı, 27 çalışan karantinada
YEREL HABERLER İnegöl İŞKUR'da 12 memurda koronavirüs çıktı, 27 ...
Hafif ticari araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç alev alev yandı
Birahanedeki cinayete 3'er kez müebbet talebi Cinayet anı saniye saniye kameraya yansımıştı
YEREL HABERLER Birahanedeki cinayete 3'er kez müebbet talebi Cinayet ...
Haklarında 3´er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yok
YEREL HABERLER Haklarında 3´er kez müebbet istenen sanıklara tahliye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X