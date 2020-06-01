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<br>Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, otobanda sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. Otomobil taşıyan TIR´daki 4 otomobil de yola savrulurken, sürücü Ş.Y. (47) ise yaralandı.<br>Kaza, saat 13.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir karayolunun Bursa çıkışında meydana geldi. Ş.Y.'nin kullandığı 24 BG 5627 plakalı, otomobil taşıyan TIR, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR, kupa kısmından yan yattı. Kazada 4 otomobil yola savrulurken, sürücü Ş.Y. ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Y.'yi Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, yaklaşık 3 kilometre kuyruk oluştu.<br>Yola savrulan otomobiller ve TIR, olay yerine gelen vinçle kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saatin ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-06-01 15:38:27<br>

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