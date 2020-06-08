Bursa'da günübirlik piknik dönüşü uzun araç kuyrukları oluştu

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Bursa'da sokak kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bursalı vatandaşlar sokak kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda kendileri yeşillik alanlara attı. Özellikle Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'taki piknik alanları dolup taştı. Akşam saatlerinde dönüşte ise Doğancı Barajı yakınlarından şehir merkezine kadar kilometrelerce trafik oluştu.

Vatandaşlar araçlarıyla BursaOrhaneli yolunda uzun kuyruklar oluştururken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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