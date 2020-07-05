Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok! En büyük makam odası ile şeffaflığı başka boyuta taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok! En büyük makam odası ile şeffaflığı başka boyuta taşıdı

İHA

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde artık kapı, duvar, randevu, bürokrasi, hatta artık belediye binası bile yok. Makam odasını ilçenin merkezî noktasındaki Adnan Menderes Meydanı'na taşıyan Başkan Mehmet Kanar, belediyeden önce vatandaşları ağırlıyor ve görüşüyor.

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok! En büyük makam odası ile şeffaflığı başka boyuta taşıdı

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde artık kapı, duvar, randevu, bürokrasi, hatta artık belediye binası bile yok. Makam odasını ilçenin merkezî noktasındaki Adnan Menderes Meydanı’na taşıyan Başkan Mehmet Kanar, belediyeden önce vatandaşları ağırlıyor ve görüşüyor.
100 yılı geride bırakan belediye tarihinde ihaleleri canlı yayımlayarak ilke imza atan, makam odası ve tüm birimlerde açık kapı uygulamasını başlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makam odasını Adnan Menderes Meydanı’na taşıyarak ulaşılabilir başkan ve şeffaf belediyecilik anlayışını da başka bir boyuta taşıdı. Bir yıllık görev süresi zarfında ilçenin çok uzun yıllardır bekleyen içme suyu, alt yapı, ulaşım, spor ve kültür merkezi, tarıma yönelik tarihi projelerin startını veren Mehmet Kanar, özellikle sosyal belediyecilik ve şeffaf yönetim anlayışının en iyi örneklerini uygulayan belediyelerin başında geliyor. Başkanı ilçenin merkezî mevkiindeki Adnan Menderes Meydanında makam masasında çalışırken gören vatandaşlar ise duygularını ‘şaşkınız, şaka gibi ve helal olsun’ gibi kelimelerle ifade ediyor.
İlçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşlar için, market ve aş evi uygulaması başlatan Başkan Mehmet Kanar, sadece önümüzdeki haftalarda ihtiyaç sahiplerine 15 ton erzak ve binlerce hijyen malzemesi dağıtılacağını duyurdu. Yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların için ‘Biz geldik. Belediye Evinizde’ uygulaması başlatarak onları düzenli olarak evlerinde ziyaret eden belediye ekipler, pazar alışverişlerinde vatandaşlara yardımcı olup, onları evlerine bırakıyor.
Yoğun ilgi sebebiyle her vatandaşın talebini karşılıksız bırakmak istemeyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşları geri çevirmemek için toplantılarını ileri saatlere kaydırdı. Belediyeden çıkış saati en erken 21.00’lere ulaşan Başkan Mehmet Kanar, daha fazla kişiye zaman ayırmak için makam odasını meydana taşıdı. Vatandaşları burada ağırlayan, sohbet eden ve yardımcı olan Başkan Kanar, günlük işlerini aynı anda sürdürüyor.
Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin en güvenilir kamu kurumlarının başında geldiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Kanar, gösterilen yoğun ilgi, sevgi ve güvenden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da doğa harikası şelaleyi çöplüğe çevirdiler
YEREL HABERLER Bursa’da doğa harikası şelaleyi çöplüğe çevirdiler
Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
YEREL HABERLER Dansözlü iş yeri açılışında koronavirüs unutuldu
(Özel) Askıda gelinlik uygulaması yüzleri güldürüyor Bursa’da sandıklardaki gelinlikler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER (Özel) Askıda gelinlik uygulaması yüzleri ...
Çocuklarda yaz hastalıkları
YEREL HABERLER Çocuklarda yaz hastalıkları
Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı
YEREL HABERLER Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta ...
(Özel) Damada böyle eziyet ettiler Arkadaşları neler yapmadı ki
YEREL HABERLER (Özel) Damada böyle eziyet ettiler Arkadaşları neler ...
(Özel) Müdür memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay 'Babacan tavır' dedi
YEREL HABERLER (Özel) Müdür memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay ...
(Özel) Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle karşılaştılar Özel eğitim kurumuna öğrenci yerine yeni doğum yapmış kedi ve yavruları geldi
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle ...
(Özel) Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 torunu ile birlikte uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER (Özel) Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 ...
Yaralanan oğlunu böyle teselli etti
YEREL HABERLER Yaralanan oğlunu böyle teselli etti
Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Bursaspor - Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu maçının ardından
İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na Bingöl´den ziyaret
YEREL HABERLER İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu´na ...
Hüseyin Eroğlu: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
İrfan Buz: “Bursaspor olarak buralarda olmamamız gerekiyor”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Bursaspor olarak buralarda olmamamız ...
TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig : Bursaspor: 1 - Altınordu: 0
Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan düğüncülere uyarı
YEREL HABERLER Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan ...
Bursaspor - Altınordu: 1-0
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu: 1-0
Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı ...
Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen TIR'daki boyalar yola saçıldı
Faaliyet Raporu’na meclisten onay
YEREL HABERLER Faaliyet Raporu’na meclisten onay

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X