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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan şehit evine taziye ziyareti

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, görev yeri olan Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada aldığı darbe sonucu düşerek başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Bursalı polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan şehit evine taziye ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, görev yeri olan Burdur’da şüphelileri kovaladığı sırada aldığı darbe sonucu düşerek başından yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Bursalı polis memuru Selcan Akbaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bursalı polis memuru 27 yaşındaki Selcan Akbaş, ilk görev yeri olan Burdur’un Bahçelievler Mahallesi’ndeki Gençlik Parkı’nda geçtiğimiz ay şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istedi. Şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş, kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu yere düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Akbaş, hastanedeki yaşam mücadelesine yenik düşerek şehit oldu. Şehit polis memuru Selcan Akbaş’ın cenazesi, geçtiğimiz hafta memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte şehit polisin Hamzabey Mahallesi’nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Mustafa Akbaş ve Zeliha Akbaş’a başsağlığı dileyen Başkan Dündar, “Şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine, sabırlar diliyorum” dedi. Başkan Dündar, baba Mustafa Akbaş’ın isteği üzerine, şehit polisin ismini evinin bulunduğu çıkmaz sokağa vereceklerini söyledi.

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