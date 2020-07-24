Hilal ay büyüledi Gökyüzünde şölen devam ediyor

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ortaya çıkan hilal görenleri büyüledi.

İnegöl'de gün batımının ardından hilal şeklini alan ay büyüledi. Ayın güneşin doğusunda kaldığı, ayyergüneş arasındaki açının 90'dan küçük olduğu, hilal evresi yaşandı. Gözlem süresinin kısa olduğu bu dönemde gün ağarırken, ay ve yıldız görünümü görsel bir şölen sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.