Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde, aralarında kan davası olan 4 çocuk babası Hamza Kara´yı (36) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Enes T.´nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul eden ve amcasının intikamını aldığını söyleyen Enes T., adliyeye sevk edildi. Enes T., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Pişmanım" diye seslendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-09-01 13:49:01



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