(Özel) Karadeniz’de palamut bereketi

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla Marmara Denizi’ne açılan balıkçılar umduklarını bulamayınca Karadeniz’de palamut avlıyor. Havaların soğumasıyla palamudun artması bekleniyor.

1 Eylül'de balıkçılar ‘Vira bismillah’ diyerek denizlere açıldı. Marmara Denizi’nde hamsi bu sene bol olmayınca balıkçılar rotalarını Karadeniz’e çevirdi. Tekneden toptancıya kasası 120150 TL arasında satılan palamut, tezgahlarda tanesi 1520 TL’ye alıcı buluyor. Havaların serinlemesiyle daha da artması beklenen balığın bu yıl bol olacağı tahmin ediliyor.

Soydemirler Balıkçılığın sahiplerinden Hasan Soydemir, “Sezona Marmara Denizi’nde başladık. Marmara’da hamsi kıt ve lamba ile avlanmak yasak olduğundan dolayı Karadeniz’e geldik. Burada palamut avı verimli başladı. İlerleyen günlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Balık ince olduğu için fiyatlar pek iyi değil, ama büyüdükçe fiyatlar da artacaktır. Palamut avı pek belli olmaz. Yani bir ay da devam edebilir, iki ay da. Ama yaptığımız avlardan iki ay daha palamut olacak gibi gözüküyor. Vatandaşlar bu yıl hamsi, palamut, istavrit yiyecekler. Dönemin ne getireceği belli değil, lakin şu an palamut iyi gidiyor. Karadeniz’de palamut iki senede bir bol oluyor. Vatandaşın uygun balık yemesi için biraz daha bollaşması gerekiyor. Karadeniz’in her yerinde balık var ama parçalı. Havalar biraz daha soğuyunca balık bir yere toplanır” dedi.

Balıkçı Barış Erçetin ise, “Marmara’da biraz daha farklılık bekliyorduk. Yazın küçük ağlara hamsi geliyordu. Şu an Marmara Denizi’nde hamsi dağınık ve ufak. Bizde mecburen Karadeniz’e açıldık. Karadeniz’de palamudun peşindeyiz. Sezonun başı olması sebebiyle palamutlar daha ufak. Belki bu ufak palamut da Gürcistan tarafına kaçabilir. Balıkçılıkta neyle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. 20 gün sonra daha güzel palamut olur. Normalde biz Karadeniz’e ekim ayının ilk haftası çıkıyorduk. O zaman da büyümüş oluyordu” diye konuştu.

