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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek

İHA

Bursa'da Yeni Atatürk Spor Salonu yarışmayla belirlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıkımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu, yüzme havuzu ve müştemilatların bulunduğu alanda uygulanacak yeni projeyi, Mimarlar Odası işbirliğinde düzenlenen yarışma ile belirleyecek.
Bursa’nın her alanda yaşanabilir hale gelmesi için canla başla çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, başta basketbol olmak üzere çeşitli spor etkinliklerine ve kültür organizasyonlarına ev sahipliği yapan, ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılan Atatürk Spor Salonu’nu Türkiye’ye örnek bir çalışmayla yeniliyor. 1972 yılında hizmete açılan kapalı spor salonuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait birimler ve yüzme havuzunun da yer aldığı 18 dönümlük alanda yıkım çalışmaları tamamlandı. Hemen yandaki 42 dönümlük Millet Bahçesi ile bütünleşik bir yapı sergilemesi hedeflenen alanda ‘yine Atatürk ismiyle’ işlevsel ve modern yeni bir salon inşa edilecek.
Akademik işbirliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların merakla beklediği yeni proje için Mimarlar Odası ile işbirliğinde gitti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nejla Yörüklü, İçmimarlar Odası Başkanı Nur Gül Arslan arasında işbirliği protokolü imzalanırken, işbirliğinin önemli bir örneği yeni yapılacak Atatürk Spor Salonu Projesi'nde sergilenecek.
Yarışma takvimi
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 'Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması'nın ilanını yaptı. Özgün ve nitelikle tasarımla günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılmasının hedeflendiği yarışmada soru sormak için son tarih 15 Ekim, cevapların ilanı için ise 17 Ekim tarihleri belirlendi. Katılımın yoğun olmasının beklendiği yarışmada son başvuru tarihi 02 Aralık olarak belirlenirken, Mimarlar; Deniz Dokgöz (Başkan), Süleyman Akkaş, Sevince Bayrak, ve Kerem Yazgan ile inşaat mühendisi Hakan Tacattin Türker’den oluşan jüri heyeti çalışmalarına 11 Aralık'ta başlayacak.
Bursa ortak değerimiz
Bursa’nın geleceğini ilgilendiren, tarihini ve kültürünü ilgilendiren farklı projelerle alakalı akademik odalarla işbirliği protokolü yaptıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ben destek ve katkıları için akademik odalarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Bursa hepimizin ortak değeridir. Bizim yaşadığımız, sosyalleştiğimiz, hayatımızı sürdürdüğünüz, havasını soluduğumuz, sokaklarını gezdiğimiz bu güzel şehrin daha da güzel olması bizim hepimizin ortak heyecanı. Şehre dair sözü olan, şehre dair heyecanı olan herkesin heyecanı bizim için önemlidir ve değerlidir. Atatürk Spor Salonu için yaptığımız bu işbirliğinde Bursa'ya yakışan güzel bir projenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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