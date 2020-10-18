3 futbol sahası büyüklüğünde Avrupa’nın en büyük kitabevi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 futbol sahası büyüklüğünde Avrupa’nın en büyük kitabevi açıldı

İHA

3 futbol sahası büyüklüğünde Avrupa’nın en büyük kitabevi açıldı

Bursa’da 17 bin metrekarelik 3 futbol sahası genişliğindeki kitabevi hizmete açıldı. Avrupa’nın en büyük kitabevi olma özelliğine sahip BKM Kitap, 10 milyon kitap stoku ile dördüncü şubesinde kitap tutkunlarını bekliyor.
BKM Kitap, Bursa’da Heykel, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (FSM) ve Özlüce şubelerinden sonra İstanbul yolunda açılan yeni şubesi ile bölgedeki gençlere ve kitapseverlere kitabevi mağazasıyla hizmet verirken, eticaret operasyon ekibini yeni merkezine taşıdı. BKM, Metro Market yanındaki İstanbul yolu şubesinde 17 bin metrekare alanda yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla lojistik merkezini hizmete açarak mağazakafe konseptiyle yine kitapseverlerle buluştu. Kitabevi içerisinde sahaf dükkânı, kitap müzesi, çocuk alanları, toplantı salonları ve mini sinema olacak şekilde çalışmalar devam ederken, idari kadrosunu da yine buraya taşıyan BKM Kitap, İstanbul yolu şubesini genel merkez olarak adlandırdı. Kitabevinin yeni yatırımında endüstri 4.0 ile kurgulanan sistemde kitapların raflarından alınması ve paketlenmesi robotlarla yapılıyor. İnsan gücünü azgarîye indiren ve muhtemel hata payını ortadan kaldıran yeni sisteme robotların dahil edilmesiyle birlikte kitap gönderiminde verim artırıldı.

Günlük 70 bin kitap kargolanacak
Günlük kargo paketleme potansiyeli 70 bin adet olan operasyon merkezi Bursa’da ve Türkiye’de öncü olacak tam otomasyon sistemine sahip. BKM Kitap, yalnızca Türkiye değil yurt dışından gelecek taleplere de cevap verecek alt yapıya sahip.
BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, burasının 17 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Aslında arka taraf eticaret yaptığımız otomasyon sistemli alanımız. Türkiye’de otomotiv fabrikası var, giyim, gıda fabrikası var, neden kitap fabrikası olmasın dedik. Ruhu ve mideyi doyuran kitabevi sloganını oluşturduk. 2015 yılında en yeni Z kuşağına baktık ki yemeğini bile eve isteyen bir nesil geliyor. Ben de arkadaşlara, ‘Yemeği eve isteyen bir nesil kitabı neden istemesin’ diyerek 2015’te internet satışına girdik. BKM Kitap Derneğini kuracağız. 81 vilayetin okul olan tüm köylerine, bu da yaklaşık 7 bin küsur okul yapıyor, hepsine destek vereceğiz” diye konuştu.
İnsanla kitabın kodlarının birbirine çok uyuştuğunu vurgulayan Bingölbali, “İnsan da, ağaç da topraktan geliyor. Kitabı okuyan da, okumayan da kitabı sever. Kitabevini sever. Kitabevi sadece bir ticarethane değil. Biz bunu neden yapıyoruz? Kitabevleri şehrin bostanı, gülistanıdır. Bize günlük ailevî sırlarını anlatan insanlar var. ‘Eşimle, ailemle, çocuklarımla, kendimle sorunum var’ diyerek bizlere kitap danışan insanlar var. Dolayısıyla biz kitabevlerini manevi bir eczahane olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eski çalışanıma kitapçı diye kız vermediler”
Pandemi sürecine göre şekillendiklerinin altını çizen Bingölbali, “Çocukların, gençlerin, ailelerin gelip burada ufuklarını açması için bu çalışmalar yapılıyor. Bizler şuna şahit oluyoruz; bir paragrafın, bir önsözün, bir kitabın insan hayatını değiştirdiğine şahit oluyoruz. Benim eski çalışanlarımdan biri çok meraklıydı. O zaman biz eski yerimizdeydik. Bana dedi ki, ‘İşi bırakıyorum, bana kız vermediler’. Çünkü biz yerin altındaydık, değersizdik. Çok içerlemiştim. Arkadaşa dedim, ‘Belki bu mücadelemiz sana yetişmez, ama senden sonraki kardeşlerimizin, çocuklarımızın bir kitabevinde çalışmaları evlilikte tercih sebebi olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp, yarısını alarak kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Taşıdıkları eşyaların yarısını bırakıp, yarısını ...
Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, yıldırım isabet eden depoda yangın
85 yaşında gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 85 yaşında gençlere taş çıkartıyor
Gece karanlığını şimşekler gündüze çevirdi
YEREL HABERLER Gece karanlığını şimşekler gündüze çevirdi
Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının gasbedildiğini iddia etti
YEREL HABERLER Nakliyeciyle parada anlaşamayınca eşyalarının ...
Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: ...
Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kampa girdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan ...
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 78-88
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 78-88
Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-29
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: ...
Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli ...
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Bursa Yıldırımspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Karbel Karaköprü Belediyespor: ...
Marmara’nın deprem planı yapıldı AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Bursa’nın güvenliği Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir noktada
YEREL HABERLER Marmara’nın deprem planı yapıldı AFAD Başkanı Mehmet ...
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte ...
"Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek potansiyele sahip"
YEREL HABERLER "Türkiye elektrik ihtiyacını güneşten ...
Karacabey Canbalı camii çevresi güzelleşti
YEREL HABERLER Karacabey Canbalı camii çevresi güzelleşti
İnegöl Belediyesi'nden asansör uyarısı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden asansör uyarısı
"Milletvekili Kayışoğlu'nu yanlış yönlendiriyorlar" Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Yenişehir'de 10 köydeki su sorunu çözüldü"
YEREL HABERLER "Milletvekili Kayışoğlu'nu yanlış ...
"Ermenistan bütün dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle insanlık dramının yaşandığı Azerbaycan'a gidecek TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Artık bıçak kemiğe dayandı. Ermenistan uluslararası toplumun gözü önünde vahşiliğini sürdürüyor" "Ermenistan sivilleri, masumları hedef alarak bütün dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor, bu caniliğin üstü örtülemez" "Ermenistan sivilleri hedef alarak bölgesel çatışma çıkartmak istiyor. Ancak Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev bu oyuna gelmeyeceklerini açıkladı"
YEREL HABERLER "Ermenistan bütün dünyanın gözleri önünde insanlık ...
Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek jesti
YEREL HABERLER Çiğ köfteciden öğrencilere bedava internet ve yemek ...
Serdar Ortaç, Bursa´da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Serdar Ortaç, Bursa´da hayranlarını coşturdu
Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü
YEREL HABERLER Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü
Kosova Zaferi'nin yıldönümünde Sultan 2. Murad Han unutulmadı
YEREL HABERLER Kosova Zaferi'nin yıldönümünde Sultan 2. Murad Han ...
Fetih Müzesi dünya vitrinine çıktı "Fetih Müzesi savaştan ziyade barışın resmi"
YEREL HABERLER Fetih Müzesi dünya vitrinine çıktı "Fetih Müzesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X