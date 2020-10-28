İnegöl Belediyespor - Arkas Spor: 0-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(Bursa), (DHA)SALON: İnegöl
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ali İhsan Gözü
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Caner Çiçekoğlu, Osmany, Mehmet Almaz, Nikola, Bahov, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ali Berkay Dağlar, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmet Can Büyükgöz, Berkun Üstündağ)
ARKAS SPOR: Jay, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Matic (Bravo, Burak Çevik, Lagumdzıja)
SETLER: 20-25, 20-25, 21-25
SÜRE: 83 dakika (27, 28, 28)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkas Spor, İnegöl Spor Salonu'nda İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-28 21:18:42
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