Sömürge düzeni sürüyor, insanlık ölüyor

BursaEğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Acar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Kurulunda ilan edilmesinin üzerinden 72 yıl geçmesine rağmen, insanlığın hiçbir mağduriyete çare olamadığını, önleyici ve etkili bir irade ortaya koyamadığını söyledi. Acar, Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Başakşehir'in, Paris Saint Germen karşılaşmasında 4. hakemin ırkçı söylemine karşı tavrını tebrik edip, bu ırkçı yaklaşımı da lanetledi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, insan haklarını koruyup gözetmeyi, her insanın, her örgütün ve devletlerin uymak zorunda oldukları temel ilke olarak benimsediğini ifade eden Acar, evrensel değerleri ayakta tutmak, insanı korumak, haklarını savunmak idealiyle gündeme getirilen ve tüm dünyaya ilan edilen bu bildirgenin maalesef günümüzde geçerliliğini korumadığına dikkat çekti.

Sömürge ve saldırlar hâlâ sürüyor

Bugün dünyanın birçok coğrafyasında emperyalist güçlerin sömürge düzenlerini devam ettirdiğini, insani değerlere karşı saldırılarını sürdürdüğünü ve hak ihlallerinin dayanılmaz boyutlara ulaştığına dikkat çeken Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Bazı coğrafyalarda savaş normal hayat düzeni, terör gündelik olay, mültecilik kader; barış, huzur ve adalet sıra dışı bir hâl almıştır. Haksızlık, sömürü, açlık, ölüm, şiddet, istismar sıradan; hukuk, adalet, eşitlik sıra dışı olmuştur. Haksızlık artık bireysellikten çıkmış, bazı ülkelerin yazgısı hâline gelmiş, şiddet kanıksanmış, zulüm egemenlik enstrümanına, körlük ve sağırlık bir iletişim biçimine dönüşmüştür. Srebrenitsa, Hocalı, Halepçe’de yaşanan soykırımlar bu dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş; Filistin, Irak, Afganistan, Suriye, Libya göz göre göre işgal edilmiş; iç savaş, salgın ve açlık insanlık tarafından Afrika’nın normal hâli gibi kanıksanmıştır. Aylan Bebeklerin cansız bedenleri sahile vuruyor, George Floydlar sırf ten renginden dolayı sokak ortasında resmî üniformalılar tarafından katlediliyor, Pierre Webolar maç esnasında stadyumda ırkçı saldırıya uğruyor” dedi.

"Temel insan haklarında ayrımcılığa göz yumamayız"

İslamofobinin bilinçli bir şekilde yaygınlaştığını ifade eden Acar, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (SAV) yapılan hakaretlere başka konularda özgürlük savunucusu, barış elçisi olanlar sağır ve dilsiz kalmıştır. Mescidi Aksa’ya yönelik çirkin saldırılar karşılıksız kalmıştır. Bütün bunlar göstermektedir ki, başta Batı olmak üzere, birçok devlet için bazı temel insan hakları bile sadece kendileri için geçerlidir” sözleriyle tepki gösterdi.

Başkan Acar dünyanın bu Aralık’ta da sınıfta kaldığını belirterek, “Vicdanlı tüm insanların, uluslararası kuruluşların, hükûmetlerin önündeki en büyük görev, insanlığı tehdit eden tehlikelere karşı tedbir almak, maddi ve manevi tüm tahripleri ortadan kaldıracak adımları atmaktır. Siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve münevverlerin bu konuda sorumluluğu büyüktür, hassasiyetleri de o oranda yüksek olmalıdır” dedi.

Başkan Acar sözlerini, “EğitimBirSen olarak, hak ve özgürlük mücadelemizde, hayat hakkının kutsal, masum bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğu bilinciyle her coğrafyada hayatı savunduk; insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla emek mücadelesi verdik; afette, mağduriyette, kimsesiz bir el gördüğümüz her yerde ‘biz buradayız’ dedik. Barışın, adaletin ve özgürlüğün savunuculuğunu yaptık. Aynı ideallere inananların dayanışma içerisinde, adil olanların daha güçlü, emeğin daha kıymetli olduğu; hiçbir insanın mağduriyet ve mahrumiyet yaşamadığı bir dünya temennisiyle” diyerek sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.