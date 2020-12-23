Doğum yapmakta zorlanan köpek için seferber oldular; 5 yavru dünyaya geldi

BURSA,(DHA)- BURSA´nın İznik ilçesinde doğum yapmakta zorlanan köpeği gören vatandaş, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Veteriner hekimlerin seferber olduğu doğum sonrası 5 yavru dünyaya gelirken, anne köpek kurtarılamadı.
Bursa´nın İznik ilçesinde sebze meyve ticareti ile uğraşan Burhan Gergin, kapısının önünde gebe bir köpeğin doğum yapmakta zorlandığını görünce durumu İznik Belediyesi´ne bildirdi. İhbar yerine giden veteriner hekimleri tarafından doğum sezeryanla yaptırıldı. 5 yavru köpek dünyaya gelirken, anne köpek kurtarılamadı.
Yavru köpekleri de sahiplenen Burhan Gergin ise, "Kapımın önünde bir köpeğin kıvrandığını görünce zehirlendiğini düşündüm. Durumu,İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta´ya anlattım. Sağolsun hemen ekipleri gönderdi. Anne köpeği, apar topar ameliyata aldılar. Yaşananların mucize olduğuna inandığım için annesiz kalan köpek yavrularını sahiplendim" ifadelerini kullandı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik DHA
2020-12-23 14:49:18
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