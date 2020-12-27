Başkan Acar: "Mehmet Akif Ersoy, ilham veren ideal bir model, kıymeti bilinmesi gereken bir değerdir"

EğitimBirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u 84. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd etti.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, ölüm yıl dönümünde unutmayan Başkan Ramazan Acar, “Büyük ruhlar, kendi bedenine sığmaz, milletinin sinesinde yaşar. Kişilikleriyle adeta pusula gibidir, toplumların yönünü belirler. Mehmet Akif bu anlamda örnek, öncü bir şahsiyettir. Üstün ahlakı, ahde vefası, vatanseverliği ve diğerkâmlığıyla sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki nesillere de ilham veren ideal bir model, kıymeti bilinmesi gereken bir değerdir" dedi.

İstiklal ve istikbal mücadelesi dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif'in, Müslüman kalplerinin bir ve beraber atması için çaba gösterdiğini belirten Acar, "O, şiir, hitabet, vaaz ve fikirleriyle millî ruh, tasavvur, ideal ve kimliğin yeniden inşasını sağlayan sembol bir şahsiyettir. Mehmet Akif, nazmımızın terkip kudretini son noktasına yüksek düzeyli bir estetikle çıkaran bir deyiş üstadı olarak yüzyılımızın en büyük şairlerinden, Türkçe’nin en büyük ediplerinden biridir. Bu hüviyetiyle bıraktığı Safahat, sadece şiir değeri ile değil, tefekkür yönüyle de büyük bir eserdir. Safahat, baştan sona onun kendi dil, tasavvur ve tefekkür potasında mezcettiği milletimizin his, anlam, maneviyat dünyasını, ahlak, inanç ve ilkelerini nokta nokta dokuduğu bir eserdir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif’in; imanıyla, yaşadığı hayatla, Anadolu’nun asırlık ıstırabını nefsinde hisseden ruhuyla; zulme, küfre karşı zaman zaman zapt edemediği isyanıyla, Millî Mücadele’nin örnek kahramanlarından olduğunu söyleyen Acar, "Bu yüzdendir ki O, Millî Mücadele’nin marşını destansı bir şekilde yazmakta güçlük çekmemiştir. Hatta denebilir ki, İstiklal Marşı’nı ancak kederi ve kaderi benliğinde buluşturan bir şahsiyet yazabilir, yani ancak Mehmet Akifler yazabilir” dedi.

Muazzam bir kalabalık ellerinde bayraklarla cami avlusunu ve Edirnekapı Mezarlığı’na kadar her yeri hıncahınç dolduran Asım’ın Nesli Akif’i bağrına bastı, İstiklal Şairi’ni baş tacı edip omuzlarında taşıyan gençliğin, esasen onun inancını, ideallerini taşıdığını söyleyen Acar, "Tıpkı Mehmet Akif’in yaşadığı dönemdeki gibi, emperyalist kışkırtmalarla etnik, coğrafi ve mezhebi farklılıkların düşmanlığa dönüştürülüp ümmet coğrafyasının işgal edildiği ve edilmek istendiği günümüzde de tarihî müktesebatımız, bağımsızlığımız, topyekûn bir yeniden kurtuluş savaşımız için Akifleri, özellikle de millî mutabakat metni olan İstiklal Marşımızın mezcettiği değerleri yaşanılır kılmak hepimizin en önemli vazifesidir. Bu bağlamda, 2021’in TBMM tarafından “İstiklal Marşı Yılı” olarak kararlaştırılması çok isabetli olmuştur. EğitimBirSen olarak, millî kimliğimize, ümmet bilincine büyük katkıları olmuş Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, sadece anmakla yetinmeyecek, onu anlamaya ve anlatmaya devam edecek; Asım’ın Nesli’ne layık gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Mehmet Akif Ersoy’u, bir defa daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" diye konuştu.

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