TOFAŞ - Keravnos: 78-67

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Sergii Zashchuk (Ukrayna), Alexey Davydov (Rusya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Tarık Phillip 11, Semaj Christon 15, Berkan Durmaz 10, Jeremy Simmons 6, Tomislav Zubcic 17, DeVaughn Akoon-Purcell 11, Muhsin Yaşar 6, DJ White, Batın Tuna, Alihan Demir, Ege Demir 2, Bora Satır

KERAVNOS: Jesse Hunt 8, Brandon Rozzell 17, Nikos Stylianou 5, Andre Williamson 13, Ahmaad Rorie 8, Simon Michail 8, Anthony King 8

1.PERİYOT: 19-13

DEVRE: 36-32

3.PERİYOT: 63-49

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos´u 78-67 yenerek, ikinci galibiyetini aldı.

Mücadelenin ilk bölümleri karşılıklı sayılara sahne olurken, son bölümde vites artıran TOFAŞ periyodu da 19-13´lük skor üstünlüğü ile tamamladı.

Muhsin ve Berkan´ın orta mesafe basketleri sonrası TOFAŞ, farkı çift hanelere çekti: 25-15. Periyodun sonlarına doğru direnç gösteren Keravnos, Rozzell ve Williamson´ın sayılarıyla oyunda kalırken, TOFAŞ soyunmda odasına 36-32´lik üstünlükle gitti.

Dönüşte iyi başlayan TOFAŞ, Christon´ın sayıları sonrası farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 42-32. Savunmasını sertleştiren ve rakibe kolay hücum şansı tanımayan TOFAŞ, hücumda da oyun ritmini yakalayınca 25´inci dakikada fark 16´ya çıktı: 52-36. Bu andan sonra oyunu iyi domine eden TOFAŞ, son periyoda da 63-49 önde başladı.

7 farklı oyuncusundan skor katkısı alan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi, periyodun başlarında bulduğu sayılarla direnç göstermeye çabaladı. Ancak, özellikle Zubcic´in etkili pota altı oyunlarıyla sonuca rahat giden TOFAŞ, parkeden de 78-67 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken; konuk ekip, beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-01-06 21:38:13



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