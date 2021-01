Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece: 89-81

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Özge Şentürk

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Ender Arslan 2, Malik Newman 5, Can Maxim Mutaf 5, Kenneth Kadji 18, Metin Türen 10, Xavier Munford 27, Oğuz Savaş 11, Birkan Batuk 8, Tevfik Akdamar 3, Ömer Can İlyasoğlu

BÜYÜKÇEKMECE: Gabriel Olaseni 21, Burak Eşlik, Matthew Farrell 22, Osiris Eldridge 5, Devin Oliver 12, Karvel Anderson 8, Ömer Utku Al 9, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Mert Celep

1.PERİYOT: 22-21

DEVRE: 42-42

3.PERİYOT: 64-585 FAUL: 39.02 Gabriel Olaseni (Büyükçekmece)ING Basketbol Süper Ligi´nde 9'uncu haftanın erteleme karşılaşmasında sahasında Büyükçekmece´yi ağırlayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 89-81 galip ayrıldı.

Zorlu mücadelenin ilk yarısında her iki ekip de, hücumda etkili bir görüntü çizdi. Karşılıklı sayılar görülen ilk periyotta, üstünlük sürekli olarak el değiştirirken periyodu önde tamamlayan ekip 22-21´lik skorla Bursa temsilcisi oldu.

İkinci periyotta Munford ve Kadji ile hücum ritmini sürdüren Bursa ekibi, Can Maxim´im serbest atışları sonrası 17. dakikada farkı 6´ya çıkardı: 38-32. Ancak, periyodun son bölümlerinde Büyükçekmece, Anderson ve Farrell´ın dış atışlarıyla oyuna yeniden ortak oldu ve soyunma odasına 42-42´lik eşitlikle girildi.

Dönüşte savunmada daha dirençli görüntü veren Bursa temsilcisi, hücumda bulduğu sayılarla da farkı yeniden açarak, skoru 27. dakika içerisinde 58-49´a çekti. Kalan dakikalarda farkı koruyan ev sahibi, bu periyodu da 64-58´lik üstünlükle tamamladı.

Kader periyodunun ilk dakikalarında Büyükçekmece, skoru yeniden 72-72´ye eşitledi. Munford´un liderliğinde Kadji ile pota altını etkiniliğini sürdüren Frutti Extra Bursaspor, son 2 dakikaya 4 sayı önde girdi: 84-78. Kalan dakikalarda Büyükçekmece, Farrell´ın dış atış isabetiyle umutlansa da, Bursa ekibi parkeden 89-81 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

