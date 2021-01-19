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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl yollarına makyaj

İHA

İnegöl yollarına makyaj

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçen sene 7 sokakta 2200 metre uzunluğunda asfalt, 19 sokakta da 6.200 metre uzunluğunda beton kaplama yapıldığını açıkladı. Taban, ayrıca 2020 yılında Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 7 mahallede 11 noktada 310 araçlık otoparkın şehre kazandırıldığını ifade etti.
Pandemiye rağmen planlanan çalışmalarından tâviz vermeyen İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2020 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürdü. İnegöl Belediyesi, merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimlerinin yanı sıra kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu manada 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz, pandemiye rağmen ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2020 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız. İnegöl’ün her bir noktasında var olmaya çalışan Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı içerisinde bağlı olduğu birimleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Taban; şöyle konuştu: “İnegöl’e değer katacak projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde asfalt birimimiz yoğun mesai harcadı. Bu yıl biliyorsunuz beton yol kaplama çalışmalarımız asfalttan daha fazla uygulandı. Yerli ve milli olma özelliğinin yanı sıra asfalta göre yüzde 50 daha tasarruflu olan beton yollarla şehrimizin pek çok sokağını buluşturduk. 2020 yılında sadece 7 sokağımızda 2200 metre uzunluğunda asfalt kaplama yaptık. Bu çalışmalarda 1805 ton asfalt kullanıldı. Ancak yeni uygulamamız olan beton yolu bu yıl çok daha fazla tercih ettik. Beton kaplama çalışmalarımız ise 19 sokağımızda uygulandı. Toplamda 10.330 metreküp beton ile 6200 metre uzunluğunda yolun kaplamasını yaptık. Ayrıca gelen sistem şikayetlerine göre İnegöl’ün muhtelif yerlerinde toplam 18 bin ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalar doğrultusunda 2020 yılı için hedefimiz asfalt kaplamada 3000 metre iken, yapılan 2200 metre kaplama ile yüzde 73 başarı elde edildi. Beton yol kaplamada ise 7000 metre hedefinin yüzde 88’i gerçekleştirilerek 6200 metre beton yol uygulandı” diye konuştu.
9.300 metre parke yol ve 310 araçlık otopark yapıldı
Taban, “İnegöl’ün her bir noktasında ekiplerimizle var olmaya çalışıyoruz. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz her alanda hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak çözümler üretmeye devam ediyor. Müdürlüğümüz bünyesinde trotuvar birimimiz de 2020 yılında yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. 2020 yılında hedeflerimizin üzerinde bir çalışma ortaya koydu arkadaşlarımız. 41 bin 750 metrekare kaldırım yapıldı. Parke yol kaplama çalışmalarında da 40 bin metre hedefimizi aştı. Trotuvar birimimiz 2020 yılında merkezde 6 mahallemizde 12 sokakta 1300 metre uzunluğunda parke taşı uygularken, kırsalda ise 20 kırsal mahallemizde 8000 metre yol çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 7 merkez mahallemizde 11 ayrı noktada 310 araçlık otopark çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğümüz, 2020 yılında ham yol ve karla mücadele çalışmaları konusunda da ciddi bir yoğunlukla çalışmalarına devam etti. 3 greyder, 2 yükleyici, 2 ekskavatör, 6 kazıcı yükleyici, 13 kamyon ve 1 adet tır ile karla mücadele kapsamında hem merkez hem kırsal mahallelerde 218 defa yol açma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ham yol çalışmaları kapsamında 18 mahallemizde 63 sokakta 167 bin 570 ton malzeme kullanılarak 15 bin 100 metretül yol yapıldı. Kırsal mahallelerimizde 107 ayrı noktada arazi yolları greyderler ile tesviye edildi. Muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda 227 defa kırsal mahalleye kazıcı yükleyici desteği sağlanırken, yine 32 adet binanın yıkımına destek verildi. Ham yol ekibimiz 2020 yılında hedeflerimizi aşmayı başardı. Yıl sonu hedefimiz 15 bin metretül iken gerçekleştirilen iş 15.100 metretül oldu” dedi.

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