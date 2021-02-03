(Özel) Kendileri küçük, yaptıkları şov büyük 6 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğu atlar üzerindeki gösterileri ile büyülüyor Minik akrobatlar atlarla dans ediyor

Atlı akrobasi eğitimi alan küçük kızlar, at üzerinde yaptıkları hareketlerle izleyenleri büyülüyor.

Bursa Tabiat Binicilik Merkezi’nde atlı akrobasi eğitimi alan 7 yaşındaki Mina Baştürk ve 6 yaşındaki Eslem Çalışkan, atın üzerinde yaptıkları hareketlerle izleyenleri büyüyor. İkisi de ilerleyen yaşlarda akrobasi alanında müsabakalara katılıp şampiyon olmayı hedefliyor. Hocaları Ümit Tekcan’dan eğitim alan iki minik akrobat, daha şimdiden atın üzerinde birçok figürü başarı ile uyguluyor. Minik biniciler atları çok sevdiklerini dile getirerek, tüm arkadaşlarını da bu sporla ilgilenmeye davet ediyor.

Binicilik merkezinde Mina ve Eslem’i eğiten Ümit Tekcan, “Ben de 6 yaşında atlarla tanıştım. Atlı akrobasi eğitimi veriyoruz. Şu an iki tane öğrencim var. Çocuklarımız çok küçük ve Türkiye’de şu anda bu yaşta atlı akrobasi yapan yok. Hedefimiz çocuklarımızın gösterilere götürmek. Geleneksel sporları çocuklarımız yaymak istiyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz bu. Bunun için mücadele veriyoruz. Bende Türkiye’nin birçok yerinde gösterilere gidiyorum. Bu binicilik merkezimizde küçük çocuklarla birlikte atlı akrobasi gösteri ekibi kurmak ve gösterilere katılmak istiyoruz” dedi.

Çocukların küçük yaşta hayvanlardan korkabileceğini belirten Tekcan, “Binicilik kulübünde diğer hayvanlarda olduğu için yavaş yavaş dokunmaya başlıyor. Zaten çocukların içinde bir hayvan sevgisi vardır. Biz burada görüyoruz çocuk hayvana dokunacak ailesi dokunmasına müsaade etmiyor. Aileler çocuklarının bu anlamda önüne geçmemelidir. İki canlının bir arada yaptığı tek spor biniciliktir. Çocukların bu tarz sporlara yönelmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

7 yaşındaki Mina Baştürk de 4 yaşından beri atlara bindiğini ifade ederek, “2 buçuk yıldır ata biniyorum. Akrobasi ile 6 aydır ilgileniyorum. Çok fazla yaptığım söylenemez ama atları çok seviyorum. Atlar bana göre çok eğlenceliler. Sadece atları değil diğer hayvanları da seviyorum, onlarla sürekli vakit geçirmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda bu sporu devam ettirmek istiyorum. Hedeflerim mesela akrobaside gösterilere gidip şampiyon olmak. Dünya birincisi olmak gibi bir hedefim var” ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Eslem Çalışkan da bir yıldır ata bindiğinin altını çizerek, “Atla akrobasi, engel atlama gibi şeyler yapıyorum. İlerleyen zamanlarda gösterilere çıkmak istiyorum. Atın üzerinde ayağa kalkabiliyorum. Atı şaha kaldırıyorum. Bu çok iyi bir spor, atlarla olmak çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.