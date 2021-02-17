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Eksi 10 derece narkozla ölüm uykusu Kendi kendine anestezi yapıp ölüm uykusuna yatmış Uludağ'da aranan kayıp kalp cerrahının 19 saat sonra donmuş cesedi bulundu Genç doktorun ağaca bağladığı serum ile kendi damar yolundan narkoz ilacı alıp kendisini uyutup eksi 10 derecede ölüm uykusuna yattığı belirtildi Kalp cerrahının kara saplı halde bulunan lüks otomobilinde 6 sayfalık intihar mektubu bıraktığı intihar etme şeklini tüm detaylarıyla mektubunda yazdığı öğrenildi

İHA

Eksi 10 derece narkozla ölüm uykusu Kendi kendine anestezi yapıp ölüm uykusuna yatmış Uludağ'da aranan kayıp kalp cerrahının 19 saat sonra donmuş cesedi bulundu Genç doktorun ağaca bağladığı serum ile kendi damar yolundan narkoz ilacı alıp kendisini uyutup eksi 10 derecede ölüm uykusuna yattığı belirtildi Kalp cerrahının kara saplı halde bulunan lüks otomobilinde 6 sayfalık intihar mektubu bıraktığı intihar etme şeklini tüm detaylarıyla mektubunda yazdığı öğrenildi

Bursa'da 15 saattir kayıp olan ve Uludağ'da aranan kalp cerrahının cesedi karla kaplı halde ormanlık alanda bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cesedin yanındaki ağaçta takılı serumun kayıp doktorun damar yolunda takılı oluşu herkesi şok etti.
Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00'de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Saat 11:00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın'a ait lüks otomobil Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.
Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.
Kendi kendine anestezi
Arama kurtarma ekiplerinin eksi 10 derecede yürüttüğü yaklaşık 2 saat süren aramalar neticesinde genç doktorun cesedi otomobilini park ettiği yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde ormanlık alanda bir ağacın dibinde karla kaplı halde bulundu. Olay yerinde cesedi bulan arama kurtarma ekipleri ağaca takılı halde bulunan serumun bir ucunun da Mustafa Yalçın'ın damar yoluna takılı olduğunu görünce şok oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kontrolünün ardından Yalçın'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
6 sayfalık not bıraktı
Öte yandan jandarma ekipleri Mustafa Yalçın'ın yol kenarında park edip bıraktığı lüks otomobilinde yaptıkları incelemede Yalçın tarafından yazıldığı tahmin edilen 6 sayfalık not buldu. Notta, Yalçın'ın ilk kez Bursa'ya geldiğinde çok beğendiği Uludağ'da böyle bir şey yaşayacağını hiç tahmin etmediği, kız arkadaşının da kendisi ile aynı serviste görev yaptığı, kız arkadaşı ile birlikte baskı gördüğü bazı kişilere özel notlar yazdığı belirtildi.
Nasıl bir yol izlediğini de yazmış
35 yaşındaki kalp damar cerrahı Mustafa Yalçın'ın bıraktığı 6 sayfalık mektupta nasıl bir yol izleyerek kendisini öldürdüğünü de detaylı bir şekilde yazdığı belirtildi. Yalçın'ın anestezide kullanılan bayıltıcı narkoz ile kas gevşeltici ve bir miktar potasyumu damar yolu ile kendisine uygulayıp karların üzerinde ölüm uykusuna yattığı ortaya çıktı. Genç doktorun bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu antideprasan ilaçları kullandığı öğrenildi.
Uludağ'da yoğun tipi ve soğukta karlar altında kalan doktorun donmadan önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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