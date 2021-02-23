4 katlı apartmanın çatı katı yandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece yarısı, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak´taki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 3 kişilik aile, dumanları fark edince dışarı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-23 10:43:27



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