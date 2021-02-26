İnegöl'de, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.
İnegöl ilçesi, OSB 4´üncü Cadde´de bulunan bir tekstil fabrikasında saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-26 19:05:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.