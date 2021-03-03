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(Özel) Sözde ‘Tiktok fenomeni’ hırsızlık çetesi kameralarda Tiktok fenomeni yalanıyla oyalayıp binlerce liralık cep telefonu çaldılar

İHA

(Özel) Sözde ‘Tiktok fenomeni’ hırsızlık çetesi kameralarda Tiktok fenomeni yalanıyla oyalayıp binlerce liralık cep telefonu çaldılar

Bursa’da çok sayıda telefoncu dükkânından aynı yöntemle binlerce liralık cep telefonu çalan hırsızlık çetesi, bu kez Kestel ilçesinde ortaya çıktı. "Tiktok" videosu çekmek için ekipman alacaklarını söyleyerek telefoncuyu oyalayan 3 şüpheli, değeri 10 bin TL olan telefonları çalarak kayıplara karıştı. Bu ânlar kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, Kestel'in Vânî Mehmet Mahallesi Şehit Komiser Nizamettin Yavlak Caddesi’nde bulunan bir telefoncu dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, Kenan Oraklı’ya ait cep telefoncu dükkânına geldi. Tiktok fenomeni olduklarını belirten 3 şüpheli, yeni videolar çekmek için ekipman alacaklarını söyledi. 2 şüpheli ekipmanlara bakarak, iş yeri sahibi Kenan Oraklı’yı oyalarken, bir şüpheli ise tezgâhın arkasında geçerek toplam değeri 10 bin TL olan 4 adet cep telefonunu çaldı.
El çabukluğu ile 4 adet cep telefonunun ceplerine koyan gençler, dükkândaki alışverişlerine devam etti. Tiktok ekipmanı alan gençler, iş yerine sahibine 100 lira para verip ayrıldı. Daha sonra iş yeri sahibi Oraklı, cep telefonların yerinde olmadığını fark ederek şüphelilerin peşine düştü. Ancak bir sonuç elde edemedi. Yaşanan bu ânlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.
Öte yandan 3 şüphelinin Bursa’nın Gemlik ve Gürsu ilçelerinde aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ve binlerce lira değerinde telefon çaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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