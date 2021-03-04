Bursa´nın `suskun adam´ı 35 yıldır konuşmuyor



Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA (DHA)BURSA´da Suat Tek (42), 7 yaşından itibaren okul ve askerlik hayatı dışında kimseyle konuşmadı. 35 yıllık sessizliğiyle `suskun adam´ lakabı takılan Tek´in konuşmama nedenini ise hiçbir doktor çözemedi. Yazarak iletişim kuran Tek, nikahındaki `evet´ cevabını da kağıda yazarak, verdi.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Koşuboğazı Mahallesi´nde yaşayan Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Bu iki dönem dışında kimseye tek kelime etmeyen Tek, çevresinde `suskun adam´ olarak anılmaya başlandı. Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de `evet´ yanıtını kağıda yazarak, verdi. Akraba ve arkadaşları, Tek´i çocukluğundan beri konuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Babası Rıdvan Tek´in, konuşması için çok sayıda doktora götürdüğü ancak sonuç alamadığı Suat Tek, konuşmama nedenini yazarak 'bilinçaltı' diye yanıtlıyor.

`AİLEMLE İLETİŞİMİ YAZIYLA KURUYORUM´

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Suat Tek, sorulan sorular üzerine yazarak, "Yedi yaşından beri konuşmuyorum. Beynimle ilgili bilinçaltı bir olay. Ailemle iletişimi yazıyla kuruyorum. Arkadaşlarım normal karşılıyorlar. En son askerde konuştum. Evlenirken yazıyla `evet´ dedim" cevabını verdi.

`DOKTORLAR ÇÖZÜM BULAMADI´

Oğlunun 7 yaşında sustuğunu belirten baba Rıdvan Tek, "Kendi kendine bıraktık. Çözüm için doktorlara başvurduk. Ancak bir çözüm bulunamadı. Okulda konuşuyordu, dışarı çıkınca kimseyle konuşmadı" dedi.

`BU BİR EKSİKLİK DEĞİL, BÜYÜK BİR GÜZELLİKTİR´

Suat Tek´in mahallede çok sevildiğini söyleyen Koşuboğazı Mahalle Muhtarı Hikmet Alpay, "Suat kardeşimiz köyümüzün gülü ve çiçeğidir. Böyle bir sıkıntısı tezahür etti. Tıbben çözümünü araştırdık. Ama bir türlü çözemedik. Bunun bilinçaltıyla ilgili olduğunu söyledi. Bununla doğal olarak yaşamayı da öğrendi. Bu bir eksiklik değil bize göre büyük bir güzelliktir. Sonuçta çok eksikliği olan insanlar da var. Suat bize bu yaşamından mutlu olduğunu söyledi ve biz de bu görüşüne saygı duyduk" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-03-04 10:55:49



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