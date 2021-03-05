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Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar´dan `Kır Çiçekleri´ne mektup; Başarı sizlerin elinizde

DHA

Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar´dan `Kır Çiçekleri´ne mektup; Başarı sizlerin elinizde


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-NOBEL Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, dar gelirli kız çocuklarının eğitim alması için Bursa'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından hayata geçirilen `Kır Çiçekleri´ projesindeki öğrencilere, mektup gönderdi. Sancar, mektubunda, "Size tavsiyem, her işin en iyisini yapmaya, en iyilerinden biri olmaya çalışmanızdır. Emek sarf etmeden, azimli olmadan, karınca gibi çalışmadan, işinize odaklanmadan başarı gelmez. Başarının, üstünlüğün ve zaferin sizlerin elinizde olduğunu hiç unutmayın" dedi.
Bursa´da 1995 yılında kurulan Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), 2002 yılında kırsalda yaşayan ve eğitim için yeterli olanağı olmayan kız çocukları için `Kır Çiçekleri' projesini geliştirdi. Projeyle birlikte, burs ve ücretsiz yurt imkanı sunulan kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesi sağlandı. Halen yüzlerce kız çocuğunun eğitimi devam ederken, 19 yılda çok sayıda kız çocuğu okuyup, meslek sahibi oldu.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ÇEK Eğitim Ödülleri´nin 15´incisinde ise, kız çocuklarına, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, mektup göndererek, tavsiyelerde bulundu.
Pandemi nedeniyle geçen çarşamba günü, internet üzerinden gerçekleştirilen ödül töreninde okunan mektubunda Prof. Dr. Aziz Sancar, şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Kır Çiçekleri, yarın ülkemizin sorumluluğunu üstlenecek sevgili genç arkadaşlarım, gençlere fırsat eşitliğini gözeterek öğrenimin yolunu açan Çağdaş Eğitim Kooperatifi´nin kurucuları. Gençlerimizin, özellikle kız çocuklarımızın eğitim ve öğrenimine katkıda bulunarak Atatürk ve Cumhuriyet sevgisiyle ülkesine bağlı değerli insanların yetiştirilmesine yaptığınız özverili katkıların artarak, çoğalarak, büyüyerek sürmesini diliyorum. Sevgili çocuklar, yarın ülkemizin tümü sizlere emanet olacak. Atatürk´ün bize miras bıraktığı yol gösterici ilkesi, bilimdir. İyi yetişmiş, ülkesine, ailesine, çevresine yararlı; gerektiğinde dünya çapında yaratıcı, büyük çalışmalara imza atmış gençlerin yetiştirilmesidir. Bunun için çok gerekli olan ise azimle, cesaretle ve başaracağım duygu ve düşüncesiyle yılmadan çok çalışmaktır. Ben bu yoldan gittim ve başarıya ulaştım. Çalışmalarımın Nobel Ödülü ile değerlendirilmesinden çok, bu ödüle giden yolda yaptığım çalışmalar bana heyecan vermiştir. İnsanlığa yaptığım hizmetin, aynı zamanda ülkemin ve Türklüğün adıyla anılacak olması, bana mutluluğun en büyüğünü tattırmıştır. Bilim için, insanlık için, ülkem için hala laboratuvarımda günde 12 saat çalışıyorum ve arkadaşlarımla birlikte insanlığın en büyük illetlerinden biri olan kansere çare bulma uğraşı içindeyiz. Eminim sizler de çok iyi işlere başarıyla imza atacaksınız. Bilim insanı olacaksınız, mühendis olacaksınız, sanatçı olacaksınız veya yeteneğinizin sizi götüreceği hayatın herhangi bir alanında ilerleyeceksiniz. Size tavsiyem, her işin en iyisini yapmaya, en iyilerinden biri olmaya çalışmanızdır. Emek sarf etmeden, azimli olmadan, karınca gibi çalışmadan, işinize odaklanmadan başarı gelmez. Başarının, üstünlüğün ve zaferin sizlerin elinizde olduğunu hiç unutmayın. Çağdaş Eğitim Kooperatifi, 26´ncı yıl dönümünde eminim ki bu yolda sizlere, özellikle kızlarımıza çok iyi yol gösterici görevini tüm imkanlarını seferber ederek yerine getirecektir. Hepinizin gözlerinden öperim."
'ÖDÜL TÖRENİNİ SANAL ORTAMDA YAPTIK'
Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, "3 Mart Çağdaş Eğitim Kooperatifi için çok önemli bir gün. 3 Mart 1924 Eğitim Öğretim Birliği'nin tarihidir. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin bütün eğitim kurumlarının başında, 3 Mart ibaresi bulunur. Buradaki amacımız 3 Mart'ın unutulmaması, akıllarda kalmasıdır. Geçtiğimiz günlerde 15'incisini yaptığımız eğitim ödül töreni vardı. Eğitim ödülü, teşvik ödülü ve hizmet ödüllerimizi verdik. Eğitim ödülünü ise bu yıl, pandemi dolayısıyla tüm dünyadaki eğitime yaptıkları gönüllü ve zorlu çalışmalarından dolayı öğretmenlere atfettik. Bunun için de bünyemizde bulunan okullardan seçtiğimiz birer öğretmene, tüm dünya öğretmenleri adına eğitim ödülünü takdim ettik" dedi.
'MEKTUBU KURUMLARIMIZDA SERGİLEYECEĞİZ'
Küçükkayalar, "Törenimizdeki en önemli anlardan biri de Prof. Dr. Aziz Sancar'ın unutulmaz mektubuydu. Tüm Türkiye için çok önemli bir mektup olduğunu düşünüyoruz. Bu mektup, Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ni Aziz Sancar'a tanıttıktan sonra aldığımız ve almış olduğumuz karar gereğiyle de tüm eğitim kurumları ve yurtlarımızdaki en önemli köşede sergileyeceğimiz bir mektup niteliğindedir" diye konuştu.
'PROJENİN DÜNYAYA ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'
Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine değer verdiklerini belirten Küçükkayalar, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi, eğitim kurumlarıyla birlikte, sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'deki ilk eğitim kooperatifi olma niteliğini taşıyor. Gelmiş olduğu seviye olarak da tek eğitim kooperatifidir. Yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri örnek teşkil etmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimizden en önemlisi `Kır Çiçekleri´mizdir. Bursa'nın kırsalında herhangi bir nedenle okuyamayan, okutulmayan kız çocuklarımızı Bursa'daki yurtlarımızda barındırdığımız, iş hayatına kadar uzanan dönemde ellerinden tutup katkı koyduğumuz bir sosyal sorumluluk projesidir. Buna benzer diğer projeleri Türkiye çapında oluşturacağımız diğer eğitim kooperatifleriyle yurt düzeyine yayılmasını ve ülkemizin bu konuda dünyaya örnek olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
'KÖYDE OKUMA OLANAĞIM YOKTU'
Kır Çiçekleri projesi sayesinde lise eğitimini tamamlayıp, okul öncesi öğretmeni olan Ayşe Çayır, "Orhaneli'nin Gümüşpınar Köyü'nde yaşıyorum ve okumak için olanaklarımız çok azdı. Bunun için araştırmalar yaptık ve önümüze Çağdaş Eğitim Kooperatifi çıktı. Sunduğu hizmetler benim okumamı sağlayacak şekildeydi. Lise 1'de tanıdım ve 4 yıl boyunca yurtlarında kaldım. Onların bursları sayesinde lise öğrenimimi tamamladım. Çağdaş Eğitim Kooperatifi ailesine girdiğimde 13 yaşındaydım. O yaşlarda neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Çağdaş Eğitim Kooperatifi sayesinde hayata atıldım. Üniversite öğrenimimi açık öğretimden yaptım. Bu sırada kendimi geliştirmek istediğimi, fakat imkanımın olmadığını söyledim. Onlar da bana iş olanağı sundular. Çocuk gelişimi bölümü öğrencisiydim. 3 Mart Beşevler Anaokulu´na giriş yaptım. Beşinci yılımı tamamladım. Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin bana kattığı olanakları, katkıyı, ben de şimdi başka çocuklara katmaya çalışıyorum. Öğrencisi olduğum kurumda öğretmen olmak da başka bir duygu" dedi.
'BU MEKTUP BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'
Sancar'ın mektubunu okuduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen Çayır, "Nobel ödülü almış bir bilim insanının bu projeyi görüp desteklemesi ve takdir etmesi bizim için gurur verici. Kendi adıma ve bütün kır çiçekleri adına Aziz Sancar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-03-05 12:01:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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