Bursaspor, Samsunspor maçı sonrası mola verdi

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TFF 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor’a 41 mağlup olan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, futbolculara izin verdi. Yeşilbeyazlı takım İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor’a 41 yenilen Bursaspor’da futbolculara izin verildi. Teknik Direktör Mustafa Er’in talimatı üzerine yeşilbeyazlı oyuncular bugünü izinli olarak geçirecek. Ligin 32. haftasında 25 Nisan Pazar günü saat 19.00’da İstanbulspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

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