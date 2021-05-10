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BHİD Başkanı Oruç: “Bursa iletişim fakültesini hak ediyor”

İHA

BHİD Başkanı Oruç: “Bursa iletişim fakültesini hak ediyor”

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Başkanı Cansel Oruç, “Yeni dönemde ağırlıkla üzerinde duracağımız pek çok projemiz var. Bunların en önemlisi Bursa’ya gerçek manada bir iletişim fakültesi kazandırmak olacak. Bursa, bunu hak ediyor” dedi
Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nde (BHİD) göreve gelen yeni yönetim kurulu, çalışmalarına pandemi gölgesinde başladı. Geçmiş yönetimlerden süregelen çalışmaların yanı sıra farklı projeleri de hayata geçireceklerini belirten BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bursa’daki iletişim uzmanları olarak, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde halihazırdavar olan iletişim fakültesinin gerçek işlevini yürütmesi adına var güçleriyle çalışacaklarını dile getiren Oruç, “Dönem dönem gündeme gelmiş olsa da Bursa’ya gerçek anlamda bir iletişim fakültesi kazandırmak için geç bile kalındı. Bursa’nın; gazeteciliğe, yayıncılığa, iletişim sektörüne kattığı değerler ortadayken, bu noktada bir adım atılmaması üzüntü verici. Bu işin çözüme kavuşması gerek. Biz de yeni yönetim olarak, bu noktada Bursa’da iletişim fakültesi olmasının gereklerini dile getirecek, gündem oluşturacağız” dedi.
Konu ile ilgili Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile ön görüşme yapıldığını ve önümüzdeki günlerde de yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Oruç, “Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in görüşlerini de alarak, gerekli görüşmelerin yapılacağını kaydetti.
İletişimin hızının ve yönteminin her geçen gün değiştiğine işaret eden Cansel Oruç, “Özellikle pandemi dönemi ile birlikte iş hayatında hızlı bir dönüşüm başladı. Her şey hızla değişiyor ve gelişiyor. İletişim sektörü ve medya da bu değişimden nasibini fazlasıyla alıyor. İletişimciler olarak biz de kendimizi bu gelişmelere göre şekillendirmeliyiz. Yönetim kurulu olarak bizler de iletişimin geleceği ve meslektaşlarımızın gelişimi adına bir şeyler yapmak adına bu göreve geldik. İlk iş olarak da ‘iletişim fakültesi’ diyoruz. Mesleğin gereklerini fazlasıyla üzerinde barındıran yeni iletişimcileri Bursa’dan yetiştirmek ve buna önayak olmak için şehrin önde gelenlerinden çağrımıza destek bekliyoruz” diye konuştu.
Yeni HİÇ Ödülleri’nin teması ‘Pandemi iletişimi’
Bu yıl pandemi nedeniyle geleneksel hale gelen Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri’ne bir yıl ara verildiğini hatırlatan Oruç, yeni HİÇ sürecinin Aralık ayında başlayacağını hatırlatırken, “Aralık ayında başlatacağımız ödül başvuruları için bu yıl bir yenilik yaptık. Ödüllerin ana teması ‘Pandemi İletişimi’ olacak. Bu alanda gerçekleştirilen projeleri değerlendireceğiz. Bu dönemde doğru iletişimin önemi bir kez daha anlaşıldı” diye konuştu.
“Uzmanlaşmak için eğitim fırsatı sunacağız”
İletişimin içinde birçok alan bulunduğunu hatırlatan BHİD Başkanı Oruç, uzmanlaşmanın önemine de değinerek, “Hızlı gelişim ve değişim, halkla ilişkiler mesleğinin içerisinde yeni yeni uzmanlıklar oluşturdu. Bizlere gelen kalifiye eleman isteklerini değerlendirip, en çok aranılan alanlarda eğitim imkanı sunmak istiyoruz. Bu anlamda da kurum ve kuruluşlarla en kısa zamanda iletişime geçip, işbirliklerini görüşeceğiz. Öncelikli olarak üyelerimiz olmak üzere, gerçekleştireceğimiz eğitim alanlarında uzmanlaşmak isteyen kişileri, belirleyeceğimiz kriterler çerçevesinde eğitimlere dahil edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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