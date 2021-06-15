Arızalı otomobilin halatla ters çekilmesinde iki sürücüye de ceza



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, bagaj kısmından iple bağlanan otomobili, otomobiliyle ters şekilde çeken İ.D.´ye 444 TL, aracı çekilen G.Ç.´ye ise toplam 1202 TL para cezası uygulandı.

Olay, pazar günü merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi´nde meydana geldi. 16 K 7611 plakalı otomobil, arızalandı. Bunun üzerine araç sahibi, arkadaşından yardım istedi. Arızalanan araç, bagaj kısmından halatla bağlanarak, 16 FG 158 plakalı otomobille ters şekilde çekildi. Otomobilin ters şekilde ilerlediğini görenler, şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Tehlikeli yolculuk, izleyenler tarafından tepki topladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 K 7611 plakalı otomobilin G.Ç.´ye, 16 FG 158 plakalı aracın ise İ.D.´ye ait olduğunu belirledi. G.Ç.´ye trafiği tehlikeye sokmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 1202 lira, İ.D.´ye ise trafiği tehlikeye sokmak suçundan 444 lira para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-06-15 13:12:38



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