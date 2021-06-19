Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı Şov yapma diyenlere, 'ben Beyaz mıyım? diye takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı Şov yapma diyenlere, 'ben Beyaz mıyım? diye takıldı

İHA

Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı Şov yapma diyenlere, 'ben Beyaz mıyım? diye takıldı

Bursa’da yüksek gerilim hattına çıkan kişi, indiği 15’inci metreden aşağı atladı. Şov yapma diyenlere, ‘ben Beyaz mıyım?’ diye takılan kişi, polise de atlamadan önce kendisine bir şey olup olmayacağını sordu.
Olay , Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Çam Parkında yaşandı. Parkın yanından geçen yüksek gerilim hattına çıkan 37 yaşındaki Hakan G., itfaiye, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların bakışları arasında inmekte direnen kişi, yapılan ikna çalışmaları sonucu 50 metreden aşağı indi. 15 metreye geldiğinde vatandaşların şov yapma diye çıkışmasına ‘ben Beyaz mıyım? diye takıldı. 3,5 saatin sonunda aşağı inmeye ikna olan Hakan. G. itfaiyenin kurduğu hava yatağına atlamaya karar verdi.
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, polis ekiplerine ise yatağın üzerine atladığında yeniden havaya sıçrayıp sıçramayacağını sordu. Kısa süre sonra kendini boşluğa bırakan Hakan, hava yastığının üzerinden yere indirilerek, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kimyasal madde nöbeti Evlerin yanına dökülen kimyasal madde için ekipler nöbette Dumanlar çıkan kimyasal maddeden uzmanlar numune aldı
YEREL HABERLER Kimyasal madde nöbeti Evlerin yanına dökülen kimyasal ...
Kaybolan görme ve işitme engelli kadın, 13 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan görme ve işitme engelli kadın, 13 saat sonra ...
Emin Adanur: “Borcun 550 milyon değil, 850 milyon TL olduğunu gördüm”
YEREL HABERLER Emin Adanur: “Borcun 550 milyon değil, 850 milyon TL ...
Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi
YEREL HABERLER Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst ...
İş yeri çalışanlarına rağmen kurye motosikletinin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri çalışanlarına rağmen kurye motosikletinin ...
100 kişi onun için seferber oldu Eşiyle tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı ortalıktan kaybolunca kurtarmak ekipleri harekete geçti 12 saat sonra sağ olarak bitkin halde bulunan Sarı, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 100 kişi onun için seferber oldu Eşiyle tarlaya giden ...
Kahvaltıda yumurta tüketiyorsanız onu içmeyin
YEREL HABERLER Kahvaltıda yumurta tüketiyorsanız onu içmeyin
(Özel) Baba oğul milyonlarca insanın kirini temizliyor Dünyanın kesesi Bursa'dan gidiyor
YEREL HABERLER (Özel) Baba oğul milyonlarca insanın kirini ...
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup’ta mücadele edecek
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, EuroCup’ta mücadele edecek
Yıldırım’da halter rüzgarı..
YEREL HABERLER Yıldırım’da halter rüzgarı..
Bu asker uğurlamada yok yok Yolu trafiğe kapatan gençler, ellerindeki silahlarla havaya ateş etti Ellerinden meşaleyi düşürmeyen gençler, uğurladıkları arkadaşlarını yol ortasında havaya fırlattı
YEREL HABERLER Bu asker uğurlamada yok yok Yolu trafiğe kapatan ...
(Özel) Bir günde ağırlığının yarısı kadar süt vererek rekor kırdı Keçi inekten fazla süt verdi, sahibi gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER (Özel) Bir günde ağırlığının yarısı kadar süt vererek ...
Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen restoranda yemeğe 81 bin 900 lira ...
(Özel) Şampiyonların sayısı bu teknoloji ile artacak Sığırlarda embriyo transferi kursu büyük ilgi gördü Yüksek verimli hayvanların sayıları embriyo transferi ile artırılacak
YEREL HABERLER (Özel) Şampiyonların sayısı bu teknoloji ile ...
Bursa’da eğlence mekanına baskın, 81 bin 900 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Bursa’da eğlence mekanına baskın, 81 bin 900 TL ceza ...
Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan ...
Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye ...
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" ...
Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Murat Hüdavendigar, Kosova’dan sonra Bursa’da da anıldı
YEREL HABERLER Murat Hüdavendigar, Kosova’dan sonra Bursa’da da ...
BURSİAD, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER BURSİAD, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti
Fetih Müzesi’nde tarih kokan sergi “Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi” açıldı Osmangazi’den Sultan Çelebi Mehmed’e vefa
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde tarih kokan sergi “Çelebi Mehmed ...
Muharrem İnce: "Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz. 'İnce' espri yapacaksınız buna inanıyorum" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "İmam Hatip'in bile İngilizcesi var ama veterinerlik ve ziraat mühendisliğinin İngilizcesi yok" "Bu ülkede tarım ve hayvancılığı özellikle geliştirmek istemeyen çevreler var" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bursa İl Başkanlığını açtı
YEREL HABERLER Muharrem İnce: "Cumhurbaşkanıyla makara yapabileceksiniz. ...
Mustafapaşa'ya orman okulu
YEREL HABERLER Mustafapaşa'ya orman okulu