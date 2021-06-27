Metruk binalar tek tek yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Tuna Mahallesi 3. Çinko Sokak üzerinde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti.

Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı.

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