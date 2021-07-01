Surlardaki yazılar 'kumlama' yöntemiyle temizleniyor



Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesindeki tarihi surlara sprey boyalarla yazılan yazılar, kumlama yöntemiyle temizleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2400 yıllık surlarda çalışma başlattı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan surlardaki sprey boyalarla yazılan yazılar ve şekiller, 'kumlama' yöntemiyle temizleniyor. Çalışmaların yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor.

MİLATTAN ÖNCE 4´ÜNCÜ YUZYILDA İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI

Bitinya Krallığı döneminde milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlara Roma ve Bizans dönemlerinde ilaveler yapıldı. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine de ev sahipliği yapan İznik'in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surların uzunluğu yaklaşık 4 bin 970 metreyi buluyor. Yüksekliği 10 ila 13 metre arasında değişen surlarda, yuvarlak ve kare şeklinde 114 burç yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-07-01 17:37:33



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