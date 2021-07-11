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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de bayram öncesi sıkı denetimler

İHA

İnegöl’de bayram öncesi sıkı denetimler

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi tüm ekipleriyle sahaya indi. 5 ayrı sektöre yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirilirken, 350 işyerine yapılan denetimlerde toplam 14 işyerine farklı konulardan cezai işlem uygulandı.
Halk sağlığının korunması adına 7/24 esasıyla görevinin başında olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramı öncesi tüm ekipleriyle sahaya indi. Bayram öncesi; fırın, unlu mamuller, tatlıcı, berber ve kuaförler ile kasaplara yönelik sıkı bir denetim başlatıldı. Tüm ekipleriyle sahaya inen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, toplamda 350 işyerini denetledi. 14 işyerine cezai işlem uygulandı.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren; fırın, unlu mamuller, tatlıcı, berber ve kuaförler ile kasap işletmelerine yönelik denetimler yapılmıştır. Yapılan bu denetimlerde başta covid19 tedbirleri olmak üzere tüm hususlarda incelemeler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sırasında; 3 işyerine temizlik ve hijyen, 9 işyerine ruhsata aykırı faaliyet, 1 işyerine fiyat tarifeleri ve etiket, 1 işyerine de son kullanma tarihi geçmiş ürün satışından dolayı cezai işlem uygulanmıştır. Toplamda 350 işyerine yapılan denetimlerde, 14 işyerine cezai işlem uygulanmıştır.
“Vatandaşlarımızın huzur, esenlik ve sağlığı için denetimlerimiz 7/24 devam edecek olup, Kurban Bayramı süresince tüm zabıta teşkilatımız görev yapacaktır.”

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