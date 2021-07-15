Bursaspor Kulübü, Proje Kurulu oluşturdu. YeşilBeyazlı kulüp, kurulda yer alan isimleri resmen açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’da Proje Kurulu hayata geçirildi. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz bir projeyi daha hayata geçiriyor. Camiamızın ve taraftarlarımızın, yönetim kurulumuza sunmak istedikleri projeler artık oluşturduğumuz ‘Proje Kurulu' tarafından değerlendirilecek. Bursaspor camiasının saygısını kazanan ve bugüne kadar birçok projede yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Proje Kurulu, yönetim kurulumuz ile işbirliği içerisinde çalışacaktır. Proje Kurulumuz şu isimler oluşuyor: Ömer Keskin, Metin Yüksek, Fatih Kaya, Mustafa Yıldırım, Tarık Çapçı, Cengiz Duman, Onur Zerey, Uygar Külhaşoğlu, Barış Sultansu, Fatih Öğreten, Sönmez Atak, Numan Çatmakaş.”

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