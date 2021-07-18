Kütüphanelerde bayram molası

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Bursa Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1825 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacaktır.

Kitap kurtları 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kütüphanelerden yararlanmaya başlayabilecektir.

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