Bursa'da maske ve sosyal mesafeli bayram namazı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami´de binlerce kişi namaz kılarken, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü.
Bursa'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler doldu. Camilerdeki görevliler, vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Camilerde yer kalmayınca vatandaşlar, bayram namazını avlulara serdikleri seccadelerin üzerinde kıldı. Namazda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-07-20 07:45:45
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