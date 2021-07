Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları 27’inci saatinde devam ediyor Arama çalışmaları gece termal drone ile devam edecek

Bursa Uludağ'a ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 27’inci saatinde devam ediyor.

Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe gelen Gülefer Boynukısa (59) odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi'nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) NAK, AFAD, ANDA ekipleri Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgeye gelen yaklaşık 150 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları 27’inci saatinde devam ediyor. Gece sabaha kadar süren çalışmalarda kadının izine rastlanmadı. Kaybolan kadını arama çalışmaları gündüz de devam ediyor.

‘Arama çalışmaları gece termal drone ile devam edecek’

Kadının kaybolduğu alanın farklı noktalarına dağılan 150 kişilik arama kurtarma kaybolan kadını bulmak için her taşın altına bakıyor.

Arama Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AKUT Arama Kurtarma Derneği Bursa Ekip Lideri Abdullah Nişancıoğlu, ‘Bütün ekipler arazide arama yapıyor. Ekiplerin paylaştığı noktalar var her ekip paylaştığı noktada arama yapıyor. Dünden itibaren süren bir operasyon bu zamana kadar her hangi bir emareye ulaşamadık. Çalışmalar devam ediyor bulana kadarda devam edecek. Bölgede 150 kişilik ekip arama çalışması yapıyor. Çalışmalar gecede gelecek termal drone ile devam edecek’ dedi.

